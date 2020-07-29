В Японии впервые за день коронавирусом заразились более 1 тысячи человек

В Японии число выявленных случаев заражения за сутки впервые превысило одну тысячу человек.

По последним данным, на территории островного государства 29 июля было зарегистрировано 1133 пациента с положительными пробами на COVID-19, передает телерадиокомпания NHK.

Специалисты говорят о двух основных очагах распространения инфекции - городах Токио и Осака. Так, в японской столице за сегодняшний день обнаружили сразу 250 заразившихся инфекцией, в другом мегаполисе - 221. Впервые заболевшие появились в префектуре Иватэ на северо-востоке острова Хонсю.

Японское правительство, несмотря на удручающую статистику, не планирует повторно вводить режим ЧП в стране. Власти в качестве обоснования сдержанной реакции на ухудшение эпидемиологической обстановки указывают на низкие показатели смертности от коронавируса и в целом незначительное количество больных в тяжелой форме.