В Ирландии открылся русскоязычный лагерь

В деревушке Кардингфорд в Ирландии открылся лагерь, где дети из русскоязычных семей смогут повысить уровень "великого и могучего". Об этом сообщает сайт "Ирландия по-русски".

Специально для детей, выходцев из России, желающих попрактиковать свой русский, в лагере организована эффективная программа: с помощью нее школьники смогут повысить уровень владения родным языком, развить коммуникативные и лидерские качества.

"Русские скауты" работают в Ирландии ежегодно уже седьмой год. В качестве организатора выступает Russian Ireland.

По словам организаторов, в лагере дети могут полноценно отдохнуть и пообщаться на русском языке со своими сверстниками и педагогами.

На протяжении недели школьники будут жить в центре, который специализируется на активном отдыхе для детей и взрослых. Их ожидает плавание на байдарках, пешие походы. Кроме того, для них организуют экскурсию в средневековый замок Taaffe. Здание, сохранившееся с шестнадцатого столетия, расположено поблизости от деревни.