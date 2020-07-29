Ни один из почти 800 жителей тосканского острова Джильо не заразился коронавирусом, хотя его не единожды посещали зараженные люди с материка, да и сами островитяне не особо соблюдают социальную дистанцию.

Островитяне постоянно контактируют в переулках возле порта или на узких улочках между плотно расположенными домами. В разгар эпидемии, в феврале, на остров прибыл 60-летний мужчина, у которого потом обнаружили коронавирус.

В марте Джильо посетили еще три зараженных гостя. Были и другие прецеденты, но с момента снятия карантина в начале июня и прибытия туристов со всей Италии ни один местный житель не подцепил заразу. Причем иммунитета к COVID-19 у островитян тоже не оказалось - из 723 жителей, согласившихся добровольно сдать тест, наличие антител было обнаружено лишь у одного.