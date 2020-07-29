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29.07.2020 06:40
Рубрика: В мире

В Мекке паломников отправили на карантин накануне хаджа

Текст: Максим Макарычев
Паломники, прибывшие в священный для мусульман город Мекку в преддверии хаджа, были помещены на карантин. Таким образом, власти Саудовской Аравии стремятся предотвратить вспышку коронавируса во время пятидневного паломничества, которое началось в среду утром, сообщает AFP.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

По словам представителей организационного комитета, в этом году в хадже примут участие только 10 тысяч человек вместо обычных 2,5 миллиона. При этом более трети из них - это граждане королевства, а остальные - иностранные не резиденты из соседних арабских стран Персидского Залива.

Фото: BERTRAND GUAY / AFP
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Паломники начали приезжать в Мекку с субботы. У них измеряли температуру и отправляли на четырехдневный карантин в местных гостиницах. По данным саудовских СМИ, работники сферы здравоохранения проводят санитарную обработку вещей участников хаджа, а некоторые паломники сообщили, что им дают электронные браслеты, чтобы позволить властям контролировать их местонахождение.

Сотни рабочих провели дезинфекцию территорию вокруг Каабы, мусульманской святыни в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам (Заповедная Мечеть) в Мекке. Обработке подверглась и обтянутая вышитой золотом ткань в мечети. Власти королевства приняли в этом году решение оградить барьерами Каабу, заявив, что паломникам запрещено трогать ее, чтобы исключить вероятность заражения коронавирусом. Возле мечети также размещено несколько мобильных клиник и машин скорой помощи для обслуживания паломников, которые обязаны носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования.

С начала пандемии в Саудовской Аравии зарегистрировано более 270 тысяч случаев заражения коронавирусом и почти три тысячи смертельных исходов. Как отмечает ВВС, это одна из самых крупных вспышек инфекции на Ближнем Востоке. Власти королевства смягчили ограничительные меры лишь несколько недель назад. С марта в стране действовали жесткие правила изоляции, включая комендантский час в большинстве саудовских городов и населенных пунктов.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Пандемия коронавируса COVID-19

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