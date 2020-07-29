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29.07.2020 14:49
Рубрика: Власть

В Минздраве рассказали о предстоящих испытаниях еще 2 вакцин от COVID-19

Текст: Айсель Герейханова
В России в ближайшее время ожидается испытание еще 2 вакцин от коронавируса. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"В ближайшее время мы ожидаем еще не менее двух вакцин, которые должны зайти на получение разрешения на клинические испытания", - сообщил глава ведомства.

Мурашко также сообщил, что сейчас в России зарегистрировано более 120 средств диагностики коронавируса. Из них, по его словам, больше половины - отечественные производители.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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