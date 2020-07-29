В Минздраве рассказали о предстоящих испытаниях еще 2 вакцин от COVID-19

В России в ближайшее время ожидается испытание еще 2 вакцин от коронавируса. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"В ближайшее время мы ожидаем еще не менее двух вакцин, которые должны зайти на получение разрешения на клинические испытания", - сообщил глава ведомства.

Мурашко также сообщил, что сейчас в России зарегистрировано более 120 средств диагностики коронавируса. Из них, по его словам, больше половины - отечественные производители.