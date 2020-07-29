В Пензе начнут выдавать социальные карты со скидкой на товары и услуги

Глава региона Иван Белозерцев поручил разработать проект социальной карты жителя Пензы. Соответствующее распоряжение он дал главе администрации областного центра Андрею Лузгину во время рабочей встречи.

Губернатор отметил, что подобные карты есть в ряде регионов России, однако в Пензенской области подобный проект пока не был реализован.

- Наша работа - забота о людях, - пояснил Иван Белозерцев. - Я предлагаю реализовать в городе пилотный проект "Социальной карты жителя Пензы", по которой ряд категорий граждан, проживающих в городе, могли бы приобретать определенные товары и услуги. У нас к льготной категории могли бы относиться многодетные, малообеспеченные семьи, пожилые люди, инвалиды.

Как стало известно, проект может быть реализован при взаимодействии с социально ответственным бизнесом.

- Таких предпринимателей у нас немало. Особенно это проявилось в период пандемии, бизнес приходил и предлагал свою помощь. Уверен, что предприниматели пойдут навстречу нашему предложению о партнерстве в этом проекте. Мы сможем оказать реальную помощь людям, - добавил Иван Белозерцев.

Сначала пилотный проект запустят в областном центре. Это планируется сделать в кратчайшие сроки. Если он докажет свою эффективность, в дальнейшем его планируют распространить и в сельской местности.

Как сообщил глава администрации Пензы Андрей Лузгин, городские власти уже приступили к разработке социальной карты. В течение месяца они смогут развернуть данный проект в Пензе и начать выдавать карты нуждающимся. На первом к проекту готовы присоединиться торговые и аптечные сети, а также муниципальные предприятия, оказывающие услуги населению.

Социальная карта предполагает систему скидок для владельцев на приобретение товаров и услуг, оказываемых предприятиями и организациями - участниками проекта. Ими могут стать аптеки, продуктовые магазины, магазины товаров для детей, компании, занимающиеся реализацией строительных материалов, товаров для сада и огорода и многие другие. Ранее в Пензе действовали только льготные дорожные карты, позволяющие пользоваться скидкой при оплате проезда в общественном транспорте.

Они выглядят как привычные пластиковые карты, но являются именными и многофункциональными. Их принимают партнеры проекты для оплаты товаров и услуг со скидкой. Основными целями внедрения социальных карт являются прозрачность механизма социальной поддержки населения. Соблюдение принципа оказания адресной помощи, в том числе финансовой, а также создание электронной среды взаимодействия всех органов социальной защиты населения.

Справка "РГ"

Социальные карты получают только лица, официально признанные нуждающимися. Социальные карты уже действуют в некоторых регионах России. Их выдают инвалидам, малоимущим, беременным, студентам, участникам ВОВ и другим категориям населения. Функционал карты зависит от возможностей местного бюджета и договоренностей с бизнесом. Так в Москве и Санкт-Петербурге по картам льготных категорий можно бесплатно посещать культурные мероприятия и парковать машину на платных автостоянках. По соцкарте жители Казани оплачивают питание ребенка в школе, в Карелии получают бесплатные консультации юриста, а в Мордовии пользуются льготой на проезд в общественном транспорте.