В Пензе начнут выдавать социальные карты со скидкой на товары и услуги

Губернатор отметил, что подобные карты есть в ряде регионов России, однако в Пензенской области подобный проект пока не был реализован.
- Наша работа - забота о людях, - пояснил Иван Белозерцев. - Я предлагаю реализовать в городе пилотный проект "Социальной карты жителя Пензы", по которой ряд категорий граждан, проживающих в городе, могли бы приобретать определенные товары и услуги. У нас к льготной категории могли бы относиться многодетные, малообеспеченные семьи, пожилые люди, инвалиды.
Как стало известно, проект может быть реализован при взаимодействии с социально ответственным бизнесом.
- Таких предпринимателей у нас немало. Особенно это проявилось в период пандемии, бизнес приходил и предлагал свою помощь. Уверен, что предприниматели пойдут навстречу нашему предложению о партнерстве в этом проекте. Мы сможем оказать реальную помощь людям, - добавил Иван Белозерцев.
Сначала пилотный проект запустят в областном центре. Это планируется сделать в кратчайшие сроки. Если он докажет свою эффективность, в дальнейшем его планируют распространить и в сельской местности.
Как сообщил глава администрации Пензы Андрей Лузгин, городские власти уже приступили к разработке социальной карты. В течение месяца они смогут развернуть данный проект в Пензе и начать выдавать карты нуждающимся. На первом к проекту готовы присоединиться торговые и аптечные сети, а также муниципальные предприятия, оказывающие услуги населению.
Социальная карта предполагает систему скидок для владельцев на приобретение товаров и услуг, оказываемых предприятиями и организациями - участниками проекта. Ими могут стать аптеки, продуктовые магазины, магазины товаров для детей, компании, занимающиеся реализацией строительных материалов, товаров для сада и огорода и многие другие. Ранее в Пензе действовали только льготные дорожные карты, позволяющие пользоваться скидкой при оплате проезда в общественном транспорте.
Они выглядят как привычные пластиковые карты, но являются именными и многофункциональными. Их принимают партнеры проекты для оплаты товаров и услуг со скидкой. Основными целями внедрения социальных карт являются прозрачность механизма социальной поддержки населения. Соблюдение принципа оказания адресной помощи, в том числе финансовой, а также создание электронной среды взаимодействия всех органов социальной защиты населения.
Справка "РГ"
Социальные карты получают только лица, официально признанные нуждающимися. Социальные карты уже действуют в некоторых регионах России. Их выдают инвалидам, малоимущим, беременным, студентам, участникам ВОВ и другим категориям населения. Функционал карты зависит от возможностей местного бюджета и договоренностей с бизнесом. Так в Москве и Санкт-Петербурге по картам льготных категорий можно бесплатно посещать культурные мероприятия и парковать машину на платных автостоянках. По соцкарте жители Казани оплачивают питание ребенка в школе, в Карелии получают бесплатные консультации юриста, а в Мордовии пользуются льготой на проезд в общественном транспорте.