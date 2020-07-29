В период пандемии Пентагону выделят миллиарды долларов на военную технику

Выделение миллиардов долларов для нужд Пентагона предусматривает новый триллионный пакет спасения экономики в период пандемии. На этом фоне, по данным Reuters, в США может быть закрыто до 23-х процентов малых и средних предприятий численностью не более 200 сотрудников.

Законопроект, подготовленный председателем сенатского комитета по ассигнованиям, республиканцем из Алабамы Ричардом Шелби, предусматривает выделение 2,2 миллиарда долларов США на модернизацию военного судостроения, усиление систем противоракетной обороны в Калифорнии и Аляске и предоставление Пентагону около 1,4 миллиарда долларов США на покупку транспортных самолетов C-130 и истребителей F-35, сообщает Associated Press. Некоторые из F-35 могут быть доставлены в подразделение Национальной гвардии ВВС в Монтгомери, в штат Алабама, по месту проживания Шелби.

В общей сложности министерству обороны США может быть выделено более восьми миллиардов долларов из средств второго пакета по восстановлению американской экономики, пострадавшей от пандемии. На выделении этих средств на покупку оружия настояли в Капитолии влиятельные лоббисты, крупнейшие оборонные предприятия, такие, как, Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics.

Выделение дополнительных средств на военные нужды вызвало недовольство демократов, которые требуют приоритета в финансировании на неотложные меры, в частности, на продовольственную помощь и финансирование голосования по почте на выборах президента. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заметил, что деньги пойдут в штаты, где республиканцы будут защищать свои мандаты на промежуточных осенних выборах в конгресс - в Мэн, Аризону, Кентукки.

Тем временем в США усиливается недовольство работников малых и средних предприятий, четверть из которых может кануть в лету уже к концу этого года. Мелкие фирмы до сих пор переживали эту пандемию благодаря сочетанию государственной помощи, терпимости по отношению к долгу и ренте и креативности в продажах все более и более бедному населению, отмечают эксперты. Большинство фирм уже исчерпали деньги, которые они получили от Программы защиты зарплаты, согласно опросу, опубликованному на этой неделе Национальной федерацией независимого бизнеса, ведущей торговой группы для небольших американских компаний.