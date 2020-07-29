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29.07.2020 22:25
Рубрика: Экономика

В Подмосковье прибыл первый регулярный контейнерный поезд из Китая

Текст: Евгений Гайва

Первый регулярный контейнерный поезд из китайского Шэньяна прибыл в транспортно-логистический центр "Белый Раст" в Московской области, сообщили в Минтрансе.

Это означает фактическую реализацию меморандума о создании совместного российско-китайского логистического центра в Московском регионе, отметили в министерстве. Документ был подписан в рамках встречи руководителей России и КНР в 2015 году.

Фото: Пресс-служба АО "Трансмашхолдинг"/ТАСС
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Министр транспорта Евгений Дитрих, чьи слова приводит пресс-служба министерства, отметил, что "Белый Раст" является одним из первых действующих логистических центров нового поколения, которые обеспечат существенное ускорение доставки и обработки грузов. "Модернизация логистической инфраструктуры - закономерный шаг в развитии отрасли. Сейчас нам необходимо формирование скоростных транспортных коридоров с регулярной маршрутной сетью, высоким уровнем развития цифровых технологий и сервиса, как для внутрироссийских, так и для экспортно-импортных и транзитных грузов", - сказал Дитрих в ходе торжественной церемонии.

Минтранс России совместно с регионами, инвесторами и ОАО "РЖД" начал реализацию федерального проекта "Транспортно-логистические центры", в ходе которого предполагается создать транспортно-логистические центры аналогичные "Белому Расту" от Калининградской области до Дальнего Востока. Это позволит обеспечить возрастающие потребности в доставке грузов, в том числе следующих транзитом из Китая в Европу. Федеральный проект реализуется в рамках Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

По словам председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, железнодорожные перевозки из Китая в Европу продолжают расти, только в июле текущего года рост составил более 100%. "В прошлом году мы достигли исторического максимума отправки контейнеров по сети РЖД - 5 млн TEU. В этом терминале планируется обрабатывать до 700 тыс. TEU, что подчеркивает значимость площадки", - заявил Белозеров.

Экономика Транспорт Железные дороги Отношения России и Китая

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