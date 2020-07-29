Чаще всего на хлебе развивается зеленая, чернильная (сине-зеленая) и черная плесень.

Как поясняют эксперты Роскачества, самыми ядовитыми считаются желтая плесень (Aspergillus flavus) и черная гниль (Aspergillus fumigatus). Желтая плесень может вызвать заболевания легких, черная - тяжелую интоксикацию. Есть данные о том, что заплесневевшие продукты вызывают такие заболевания, как аспергиллез, бронхиальная астма, а также способствуют развитию перекрестной аллергии на ряд продуктов.

Только зарождающуюся колонию плесени заметить очень сложно. Поэтому нужно ориентироваться еще на вкус и запах. Если у хлебобулочного изделия появился легкий прогорклый или плесневый запах, значит, процесс микробной порчи уже начался. Такой хлеб лучше не есть. Ведь плесень очень быстро поражает весь продукт.

Хлеб в полиэтиленовом пакете плесневеет быстрее, чем в бумаге или под полотенцем, так как в полиэтиленовом и плотно закрытом пакете влаге испаряться некуда. Также быстрее начинает развиваться процесс плесневения в нарезанном хлебе.