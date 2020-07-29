Новости

В греческом портовом городе Пирей прогремел сильный взрыв 08:48
В ТиНАО расширили проезжую часть на отрезке Пыхчево-Яковлево 08:47
Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением 08:28
В Московском зоопарке приняли пополнение 08:27
У главы Чукотки не подтвердился коронавирус 08:09
Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка 07:35
В Башкирии прокуратура начала проверку по ДТП с пассажирским автобусом 07:33
В США за сутки от коронавируса скончались более 1300 человек 07:25
Сахалинская чиновница похитила 1,7 млн рублей из денег нацпроекта 07:23
Власти КНДР призвали дипломатов не покидать Пхеньян из-за коронавируса 07:14
Протестующие в Портленде подали иск на силовиков за применение газа 07:06
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота 06:59
Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве 06:41
Иран потопил макет авианосца США на учениях в Ормузском проливе 06:27
Во вьетнамском Дананге выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом 05:49
Введенные в Сиэтл из-за протестов федеральные агенты покинули город 05:45
СБ ООН разрешил ЮНИСЕФ поставлять медоборудование в КНДР 05:20
Житель Хабаровского края убил краснокнижную тигрицу 05:16
В Забайкалье открылись кафе, рестораны и кинотеатры 05:13
Twitter удалил публикацию Трампа о существовании лекарства от COVID-19 04:59
Власти США рекомендовали ужесточить санитарные ограничения в 21 штате 04:55
Китай пообещал ответить на безрассудные действия США 04:35
В Биробиджане утонул 13-летний мальчик 04:16
Посольство РФ в Армении анонсировало два вывозных авиарейса в Москву 04:14
На Камчатке арестованный мужчина умер в спецприемнике 03:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 04:43
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен

Текст: Ольга Игнатова, Марина Трубилина
Российская газета - Неделя № 166(8220)
Чаще всего на хлебе развивается зеленая, чернильная (сине-зеленая) и черная плесень.
Хлеб советуют хранить в бумаге или под полотенцем. Фото: Inna Tarasenko / istock Хлеб советуют хранить в бумаге или под полотенцем. Фото: Inna Tarasenko / istock
Хлеб советуют хранить в бумаге или под полотенцем. Фото: Inna Tarasenko / istock

Как поясняют эксперты Роскачества, самыми ядовитыми считаются желтая плесень (Aspergillus flavus) и черная гниль (Aspergillus fumigatus). Желтая плесень может вызвать заболевания легких, черная - тяжелую интоксикацию. Есть данные о том, что заплесневевшие продукты вызывают такие заболевания, как аспергиллез, бронхиальная астма, а также способствуют развитию перекрестной аллергии на ряд продуктов.

Фото: iStock
В каких привычных нам продуктах питания кроется подвох

Только зарождающуюся колонию плесени заметить очень сложно. Поэтому нужно ориентироваться еще на вкус и запах. Если у хлебобулочного изделия появился легкий прогорклый или плесневый запах, значит, процесс микробной порчи уже начался. Такой хлеб лучше не есть. Ведь плесень очень быстро поражает весь продукт.

Хлеб в полиэтиленовом пакете плесневеет быстрее, чем в бумаге или под полотенцем, так как в полиэтиленовом и плотно закрытом пакете влаге испаряться некуда. Также быстрее начинает развиваться процесс плесневения в нарезанном хлебе.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Трубоукладчик "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому"
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным