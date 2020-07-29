В России появится перечень истинных владельцев банков и страховых компаний

"Согласно проекту, кредитная организация обязана направлять в Банк России информацию о контролирующих ее лицах в установленном порядке. Такие же правила вводятся и для других финансовых организаций, например, страховых компаний. Информацию о включении лица в перечень контролирующих финансовую организацию лиц будет публиковаться на официальном сайте Банка России. В случае возникновения судебного разбирательства Банк России будет вправе подать заявление в суд о принятии обеспечительных мер в отношении контролирующих финансовую организацию лиц", - пояснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что на сегодняшний день лица, контролирующие финансовую организацию, зачастую успевают скрыть свое имущество при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организаций-банкротов. Поэтому исполнение судебных актов становится затруднительным.

"Проблемы вызваны тем, что на установление конкретных лиц, контролирующих финансовую организацию, требуется время. Зачастую наличие так называемой корпоративной вуали позволяет и вовсе уйти от ответственности. Теперь конечные бенефициары финансовых организаций, то есть лица, их контролирующие и получающие основной доход, будут известны. Банк России получит полномочия обращаться в суд с требованиями привлечения их к субсидиарной ответственности в случае возникновения претензий к финансовой организации", - рассказал Владимир Груздев.