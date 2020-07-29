Традиционный для мусульман хадж к святыням ислама в Мекке в этом году начался в сильно урезанном формате. Власти Саудовской Аравии предприняли серьезные меры, чтобы традиционное пятидневное паломничество не привело к вспышке коронавируса. В хадже примут участие только 10 тысяч пилигримов, отобранных властями, вместо обычных 2,5-3 миллионов. Около трети из них составляют подданные королевства, а остальные - имеющие вид на жительство в стране иностранцы. Всем им постоянно измеряют температуру, а также предварительно поместили на двухнедельный карантин.

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