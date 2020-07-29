Новости

В ТиНАО расширили проезжую часть на отрезке Пыхчево-Яковлево 08:47
Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением 08:28
В Московском зоопарке приняли пополнение 08:27
У главы Чукотки не подтвердился коронавирус 08:09
Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка 07:35
В Башкирии прокуратура начала проверку по ДТП с пассажирским автобусом 07:33
В США за сутки от коронавируса скончались более 1300 человек 07:25
Сахалинская чиновница похитила 1,7 млн рублей из денег нацпроекта 07:23
Власти КНДР призвали дипломатов не покидать Пхеньян из-за коронавируса 07:14
Протестующие в Портленде подали иск на силовиков за применение газа 07:06
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота 06:59
Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве 06:41
Иран потопил макет авианосца США на учениях в Ормузском проливе 06:27
Во вьетнамском Дананге выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом 05:49
Введенные в Сиэтл из-за протестов федеральные агенты покинули город 05:45
СБ ООН разрешил ЮНИСЕФ поставлять медоборудование в КНДР 05:20
Житель Хабаровского края убил краснокнижную тигрицу 05:16
В Забайкалье открылись кафе, рестораны и кинотеатры 05:13
Twitter удалил публикацию Трампа о существовании лекарства от COVID-19 04:59
Власти США рекомендовали ужесточить санитарные ограничения в 21 штате 04:55
Китай пообещал ответить на безрассудные действия США 04:35
В Биробиджане утонул 13-летний мальчик 04:16
Посольство РФ в Армении анонсировало два вывозных авиарейса в Москву 04:14
На Камчатке арестованный мужчина умер в спецприемнике 03:48
Трубоукладчик "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому" 03:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 07:25
Рубрика: В мире

В США за сутки от коронавируса скончались более 1300 человек

Текст: Максим Макарычев
В Соединенных Штатах 28 июля от коронавируса умерло более 1300 человек. В последний раз такие рекордные цифры фиксировались в мае, когда пандемия достигла пика в штате Нью-Йорк. Как отмечает Reuters, власти штатов Арканзас, Калифорния, Флорида, Монтана, Орегон и Техас сообщили о большом количестве погибших от COVID-19. Случаи заражения в Техасе превысили отметку в 400 тысяч человек.
Фото: РИА Новости/Стрингер Фото: РИА Новости/Стрингер
Фото: РИА Новости/Стрингер

Вирус поражает латиноамериканцев

Тем временем представители департамента здравоохранения Калифорнии заявили, что на долю латиноамериканцев, составляющих чуть более трети самого густонаселенного штата США, приходится 56% случаев заражения COVID-19 и 46% смертельных исходов.

Фото: iStock
Власти США рекомендовали ужесточить санитарные ограничения в 21 штате

Много заразившихся в сельскохозяйственном регионе Центральной долины, где проживает огромное количество латиноамериканцев, при этом, уверяют чиновники, больницы штата переполнены. Власти Калифорнии во вторник сообщили о 171 погибшем. Власти Флориды заявили, что в "солнечном штате" за последние 24 часа умер 191 человек.

А в Миссисипи и Южной Каролине больницы уже не могут вместить инфицированных. Несмотря на резкий рост числа заболевших, губернаторы в некоторых штатах по-прежнему не хотят вводить обязательное ношение масок в общественных местах, отмечает Associated Press. Губернаторы-республиканцы в Теннесси, Миссисипи, Миссури и Южной Каролине отказываются закрыть бары и спортивные залы.

Трамп: "Никто не любит меня"

На брифинге 28 июля Энтони Фаучи, ведущий специалист по инфекционным заболеваниям в США, заявил, что резко возрос процент положительных тестов на коронавирус в Миссисипи, Огайо, Индиане, Теннесси и Кентукки. За прошедшую неделю более 24% тестов в Миссисипи дали положительный результат. Это самый высокий показатель в стране, он в три раза превышает средний уровень в США. Любопытно, что, комментируя высокий рейтинг доверия к Фаучи со стороны американцев, Дональд Трамп ограничился фразой: "Никто не любит меня".

Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ
Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США

Как отмечают эксперты, вторая волна коронавирусной инфекции в США ослабила надежды граждан страны на то, что Америка якобы пережила наихудший экономический кризис, опустошивший бизнес и оставивший без работы миллионы американцев.

Во вторник в Соединенных Штатах усилились ожесточенные дебаты по поводу открытия школ в ближайшие недели. Президент Дональд Трамп и члены его администрации настаивали на том, чтобы ученики возвращались в классы, а некоторые учителя и местные чиновники призывали к продлению режима онлайн-обучения.

"Мы будем бороться на всех фронтах за безопасность учащихся и их преподавателей", - заявил Рэнди Вайнгартен, президент Американской федерации учителей, во время виртуального съезда профсоюза, выступив против открытия школ 1 сентября.

Тем временем техасское агентство по образованию, государственный надзорный орган в сфере обучения, заявило, что будет отказывать в финансировании школам, которые не откроют свои двери 1 сентября из-за распоряжений местных органов здравоохранения.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Трубоукладчик "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому"
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики