В США за сутки от коронавируса скончались более 1300 человек

Вирус поражает латиноамериканцев

Тем временем представители департамента здравоохранения Калифорнии заявили, что на долю латиноамериканцев, составляющих чуть более трети самого густонаселенного штата США, приходится 56% случаев заражения COVID-19 и 46% смертельных исходов.

Много заразившихся в сельскохозяйственном регионе Центральной долины, где проживает огромное количество латиноамериканцев, при этом, уверяют чиновники, больницы штата переполнены. Власти Калифорнии во вторник сообщили о 171 погибшем. Власти Флориды заявили, что в "солнечном штате" за последние 24 часа умер 191 человек.

А в Миссисипи и Южной Каролине больницы уже не могут вместить инфицированных. Несмотря на резкий рост числа заболевших, губернаторы в некоторых штатах по-прежнему не хотят вводить обязательное ношение масок в общественных местах, отмечает Associated Press. Губернаторы-республиканцы в Теннесси, Миссисипи, Миссури и Южной Каролине отказываются закрыть бары и спортивные залы.

Трамп: "Никто не любит меня"

На брифинге 28 июля Энтони Фаучи, ведущий специалист по инфекционным заболеваниям в США, заявил, что резко возрос процент положительных тестов на коронавирус в Миссисипи, Огайо, Индиане, Теннесси и Кентукки. За прошедшую неделю более 24% тестов в Миссисипи дали положительный результат. Это самый высокий показатель в стране, он в три раза превышает средний уровень в США. Любопытно, что, комментируя высокий рейтинг доверия к Фаучи со стороны американцев, Дональд Трамп ограничился фразой: "Никто не любит меня".

Как отмечают эксперты, вторая волна коронавирусной инфекции в США ослабила надежды граждан страны на то, что Америка якобы пережила наихудший экономический кризис, опустошивший бизнес и оставивший без работы миллионы американцев.

Во вторник в Соединенных Штатах усилились ожесточенные дебаты по поводу открытия школ в ближайшие недели. Президент Дональд Трамп и члены его администрации настаивали на том, чтобы ученики возвращались в классы, а некоторые учителя и местные чиновники призывали к продлению режима онлайн-обучения.

"Мы будем бороться на всех фронтах за безопасность учащихся и их преподавателей", - заявил Рэнди Вайнгартен, президент Американской федерации учителей, во время виртуального съезда профсоюза, выступив против открытия школ 1 сентября.

Тем временем техасское агентство по образованию, государственный надзорный орган в сфере обучения, заявило, что будет отказывать в финансировании школам, которые не откроют свои двери 1 сентября из-за распоряжений местных органов здравоохранения.