В Турции открыли для православных монастырь Сумела в Трабзоне

В Турции в провинции Трабзон 15 августа пройдет первая после реставрации литургия в монастыре IV века Панагия Сумела.

В торжественной церемонии по случаю окончания реставрационных работ 28 июля принял участие в формате видеоконференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкое издание Hurriyet. В своем выступлении он ответил на критику в адрес турецких властей, вызванную сменой статуса собора Святой Софии в Стамбуле.

"Если бы мы были нацелены на символы других конфессий, то монастырь Сумела, который находится под турецким контролем на протяжении последних пяти веков, исчез бы навсегда", - заявил Эрдоган.

Патриарх Константинопольский Варфоломей провел телефонную беседу с Эрдоганом и, в частности, поблагодарил президента за открытие монастыря.

Первая с 1922 года (в 1922-23 годах греческое население было депортировано из Турции) православная служба в Сумеле прошла в 2010 году. Договоренность о возобновлении служб была достигнута с помощью России, а на богослужении присутствовала делегация РПЦ. Но в 2015 году монастырь неожиданно и безо всяких предупреждений был закрыт на реставрацию.

Так же неожиданно случилось и открытие монастыря. Еще несколькими днями ранее на сайте Константинопольского патриархата появилось объявление, что Сумелу пока что открывать не будут из-за сложной эпидемиологической ситуации. И вдруг прошла торжественная церемония открытия с участием президента.

По всей видимости, турецкое руководство не ожидало, что столкнется со столь массированным валом критики после того, как Святая София в Стамбуле превратилась из музея в мечеть. И теперь Анкара стремится показать, что это был частный случай, а в целом отношение к другим конфессиям в суннитской Турции не изменилось. Главным аргументом служит наличие относительно большого числа христианских храмов на территории Турции (только за последние 15 лет открылось 84 церкви), плюс, по некоторым сведениям, в стране действуют несколько десятков тысяч домов, которые периодически используются в качестве церквей (так называемые криптохристиане). При этом в Греции, с которой Турция ведет основную полемику вокруг смены статуса Святой Софии, открыто лишь считанное количество мечетей. Кстати, из-за этого там за последние годы, после появления большого числа мигрантов из мусульманских стран (сейчас на 5 миллионов жителей Афин приходится около 300 тысяч мигрантов), возникло большое число мечетей в частных домах.

Что интересно, в том же Трабзоне после реставрации был открыт для туристов местный собор Святой Софии, построенный в 13 веке во времена Трапезундской империи. В 2013 году он был превращен из музея в мечеть, потом там несколько лет велись реставрационные работы, и теперь он распахнул двери для посетителей. Все христианские росписи в трабзонской Святой Софии на время мусульманских молитв будут закрывать шторами, как это сделано в Святой Софии в Стамбуле.