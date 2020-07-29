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Рубрика: Общество

Экзамен на дому

Документы на поступление в МГУ можно подать до 4 августа
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
Вступительная кампания в главном вузе страны - МГУ им. Ломоносова - в самом разгаре. Прием документов здесь закончится раньше, чем в других вузах - уже 4 августа. Об особенностях приема-2020 рассказал на пресс-конференции ректор МГУ Виктор Садовничий.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

- До 18.00 4 августа ребята могут подавать документы из любой точки мира через нашу электронную информационную систему, - уточнил Садовничий.

На сегодняшний день в Московский университет уже подано более 23 тысяч заявлений. А так называемых физических лиц - 9292: многие заполняют сразу по 2-3 анкеты на разные направления. Как МГУ начнет учебный год?

Фото: iStock
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- Очный - наш основной сценарий, к нему мы и готовимся, - сказал ректор. - Но возможно, большие лекции будем делать в онлайн-формате, а практические занятия вести в обычном режиме.

А вот иностранных студентов точно ждет "удаленка" как минимум в первом семестре. Зато теперь они смогут оплатить учебу онлайн: в МГУ разработали свою собственную эквайринг-систему для оплаты по банковским картам. Для поступления в Московский университет всем абитуриентам нужно сдать дополнительные вступительные испытания. Виктор Садовничий рассказал, как проходят онлайн-экзамены.

- Каждый участник, хоть и сидит у себя дома, строго контролируется системой прокторинга, - рассказал ректор МГУ. - Перед началом экзамена абитуриент показывает свою комнату, стол, паспорт, при этом всегда включен звук.

По словам Садовничего, подсказки в этом случае исключены. Прием в МГУ закончится 26 августа, когда будут готовы все приказы о зачислении.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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