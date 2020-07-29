Virgin Galactic показала будущий салон космолета для туристов

Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона представила виртуальную концепцию будущего салона для туристов в космолете Unity, созданного на основе предыдущей версии SpaceShipTwo. Салон насчитывает шесть кресел, 12 иллюминаторов и 16 камер.

Unity стартует на высоте 16 км, отделяясь от самолета-носителя, проводит в полете более двух часов и способен брать на борт до шести пассажиров. Управляют кораблем два пилота. Космическим туристам предоставляется возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут.

Иллюминаторы с мягкой обшивкой расположены так, чтобы обеспечивать обзор на 360 градусов. Предусмотрено крупное зеркало, позволяющее путешественникам, паря в состоянии невесомости, видеть свое отражение и делать селфи на фоне фрагмента Земли и космического пространства, сообщает ТАСС.

В мае этого года Virgin Galactic впервые провела испытательный полет суборбитального корабля SpaceShipTwo с космопорта America в штате Нью-Мексико. Именно отсюда в будущем планируется совершать коммерческие старты. Аппарат на несущем самолете WhiteKnightTwo поднялся на высоту 15 тысяч метров, а затем, отделившись от него, совершил самостоятельную посадку. Сообщалось, что аппарат развил скорость в 0,7 Маха. Как подчеркивают специалисты компании, этот полет стал очень важным испытанием в рамках подготовки к коммерческим стартам. Прежде все испытания SpaceShipTwo проходили в Калифорнии на полигоне в пустыне Мохаве.

Virgin Galactic планирует осуществлять коммерческие полеты туристов на границу с космосом уже в ближайшем будущем. К 2023 году планируется построить пять космолетов серии SpaceShipTwo, которые разрабатывались специально для этих целей. Ранее сообщалось, что заявки на полет в космос подали примерно 700 человек. Причем многие из них внесли полный залог за стоимость полета, которая составляет 250 тысяч долларов. Дата первого коммерческого полета пока не назначена. Хотя были оптимистичные заявления, что они могут начаться уже в 2020 году.

Кстати, как подчеркивают эксперты, согласно российским правилам пилоты SpaceShipOne не являются космонавтами, так как для этого аппарат должен совершить хотя бы один виток вокруг Земли на высоте более 100 км. В США правила менее строгие: астронавтом считается каждый, кто совершил полёт на высоте не меньше 50 миль (около 80 км).

Между тем

Еще семь лет назад собирался отметить свадьбу в космосе племянник Ричарда Брэнсона - Нед Рокнролл, за которого вышла замуж звезда "Титаника" британская актриса Кейт Уинслет. Тогда, как писали западные СМИ, их свадебная церемония в штате Нью-Йорк прошла в тайне. Сплетничали, что даже самые близкие родственники до последнего оставались не в курсе. Но вот ее продолжение молодожены пообещали во "вселенском масштабе": они собирались отпраздновать свадьбу еще раз - в космосе!