"ВКонтакте" запустила важную возможность для всех без исключения

Соцсеть "ВКонтакте" объявила о запуске раздела "Покупки", который доступен в мобильном приложении во вкладке "Сервисы". Раздел представляет собой персонализированную ленту с записями, фото, видео и статьями о различных товарах, которые можно сразу приобрести.

В настоящее время в разделе "Покупки" доступны товары с AliExpress вместе с контентом от блогеров, которые описывают товары, выкладывают фото и видео вместе со ссылками на ту или иную вещь.

Также в новом разделе есть тематические категории - можно найти идею для подарка или сделать приятную спонтанную покупку. В будущем в "Покупках" появятся другие продавцы, которые хотят продвигать свою продукцию "ВКонтакте".