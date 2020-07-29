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"ВКонтакте" запустила важную возможность для всех без исключения

Текст:   Антон Благовещенский
29.07.2020,  
18:51
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Соцсеть "ВКонтакте" объявила о запуске раздела "Покупки", который доступен в мобильном приложении во вкладке "Сервисы". Раздел представляет собой персонализированную ленту с записями, фото, видео и статьями о различных товарах, которые можно сразу приобрести.

В настоящее время в разделе "Покупки" доступны товары с AliExpress вместе с контентом от блогеров, которые описывают товары, выкладывают фото и видео вместе со ссылками на ту или иную вещь.

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Также в новом разделе есть тематические категории - можно найти идею для подарка или сделать приятную спонтанную покупку. В будущем в "Покупках" появятся другие продавцы, которые хотят продвигать свою продукцию "ВКонтакте".

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