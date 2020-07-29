Владимир Путин призвал просчитать риски обострения пандемии

COVID: качнуться может в любую сторону

По оценке Владимира Путина, система медпомощи в период пандемии сработала организованно, ее возможности существенно возросли. Не без сбоев, но удалось справиться с беспрецедентным вызовом. В июне и июле количество заболеваний коронавирусом в России постепенно сокращается. И сейчас число новых выявляемых случаев практически в два раза ниже, чем во время пиковых значений мая.

Но "ситуация остается сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону", заявил президент. "Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны", - сказал он.

"В целом по стране обстановка стабилизируется", - отметил глава государства. Регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений, и нужно продолжать эту работу. "Но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов", - указал он. Потому что "необоснованная поспешность", как показала ситуация в некоторых регионах, чревата повторным ростом числа заболевших, предостерег Путин.

Медпомощь без сбоев

Президент поручил увеличить мощности системы здравоохранения. Впереди осенне-зимний период, когда во всем мире отмечается рост простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ. "По оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться", - добавил он.

"Важно заранее просчитать, учесть все эти риски - как в отдельности, так и их потенциальное сочетание, - подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки наши больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и плановую, причем, конечно же, в полном объеме, без каких-либо сбоев", - указал Путин.

И нужно сделать все, чтобы за счет профилактических мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, заметил Путин. "Чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме", - добавил он.

Вакцина будет осенью

Что до вакцин от коронавируса, то скоро появятся и они. Наибольшие перспективы, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, у двух разработок - центра Гамалеи и центра "Вектор". Первая вакцина пойдет на госрегистрацию в августе с условием проведения клинического исследования на 1600 человек и в сентябре уже может поступить в промышленное производство. А вторая будет проходить госрегистрацию в сентябре, а первую партию произведут в октябре.

Глава минздрава Михаил Мурашко рассказал, что выдано 30 разрешений на клинические исследования препаратов от коронавируса, и сообщил, что вакцину от гриппа в регионы начнут поставлять через две недели. "С середины июня в целом эпидобстановка улучшалась, мы наблюдаем постепенное снижение числа госпитализированных пациентов, но тем не менее пока работаем с достаточно большим количеством этих пациентов", - заметил он.

Владимир Путин назвал ключевые требования к вакцине: доказанная эффективность и безопасность. "Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной", - подчеркнул он.

Вирус боится кипятка

"Ситуация стабилизируется", - поддержала коллег глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эпидпроцесс характеризуется четкой тенденцией к снижению ежедневных темпов прироста: с 7 процентов на 10 мая, "когда мы начали включать режим послабления и выхода из режима ограничений", до 0,7 процента - в 10 раз меньше. Продолжается оценка популяционного иммунитета к коронавирусу: в 10 регионах защищенность - от 17 до 28 процентов.

Надо широко информировать людей о важности прививок от гриппа и ОРВИ

Попова привела интересные результаты исследований: коронавирус не размножается в пресной и соленой воде и мгновенно погибает в кипятке. При этом на поверхностях зараза живет до 48 часов, поэтому рекомендации по их обработке нужно соблюдать. Не выявлены и значимые мутации. "Особенностью этого эпидсезона будет совмещение циркуляции коронавируса, сезонных респираторных вирусов и присоединившегося к ним вируса гриппа", - заметила Попова.

Маски наготове

Чтобы система здравоохранения подошла к холодам во всеоружии, это оружие надо иметь, сказал президент и передал слово первому замглавы минпромторга Сергею Цыбу. Он перечислил: максимальные суточные объемы производственных мощностей - 14 млн медицинских масок, 530 тысяч респираторов, 200 тысяч защитных костюмов, 115 тысяч пар перчаток, 50 тысяч защитных очков, 380 тысяч литров антисептиков. Предприятия задействуют эти возможности на 70-80 процентов.

"Ситуация в целом в стране постепенно улучшается, но в ряде регионов остается сложной, и расслабляться нам нельзя, особенно в преддверии осеннего периода", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В столице с момента пика заболеваемости количество вновь выявляемых заболеваний снизилось в 10 раз: было 6,5 тысячи, а уже около месяца - "в коридоре 650 случаев плюс-минус 50". Каждую неделю коечный фонд выводится в плановый режим.

"Ни в коем случае нельзя снижать объемы тестирования", - убежден Собянин. Также он призвал учиться разделять потоки на ковидных больных и больных гриппом. Еще мэр Москвы заявил, что в ближайший месяц разрешения на массовые мероприятия не будет. Впрочем, он надеется, что в целом ситуация с коронавирусом будет управляемой даже осенью.

Прививка - личный выбор

"Самое главное - это, конечно, защитить жизнь и здоровье наших людей, обеспечить безопасность российских семей. Все уровни и органы власти должны выстраивать свои планы и действия именно в этой логике", - заявил президент, завершая совещание. И здесь нет вопросов, которые можно отложить на потом: каждое направление работы по охране здоровья граждан предельно важно.

Особое внимание Путин призвал уделять профилактике. В первую очередь речь о прививках от гриппа. В прошлом году их сделали более половины граждан, это защитило от болезни миллионы людей. "Ставить прививку от гриппа или нет - это, безусловно, личный выбор каждого человека. Но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей", - подчеркнул президент.

"Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вместе с этим тем более значимой становится грамотная, что называется понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа", - заявил Путин. "Надо широко информировать людей о важности прививок от гриппа и ОРВИ, сообщать, когда и в каком медицинском учреждении их можно сделать бесплатно, по предварительной записи, желательно без очередей, разумеется. Весь процесс должен быть организован максимально удобно для граждан", - подчеркнул он.

Президент поручил сформировать запас необходимого медоборудования, антисептиков, масок: "Доступность должна быть стопроцентная по всей территории нашей страны". Нужно сохранить и резерв специализированных коек. Путин поручил держать на постоянном контроле надежность поставок медикаментов на внутренний рынок, в том числе для лечения коронавируса: "Их промышленный выпуск в целом уже налажен. Нужно только обеспечить необходимый объем".

Еще глава государства указал расширять применение электронных сервисов и услуг в здравоохранении, увеличивать практику дистанционного общения врача и пациента, чтобы лишний раз не ходить в поликлинику, где есть риск столкнуться с сезонной инфекцией. И конечно, определяя приоритеты параметров бюджета, нужно помнить о сфере здравоохранения.