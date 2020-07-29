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Рубрика: Экономика

Туры онлайн и наяву

Власти разъяснили, как получить кешбэк за путешествия по России
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
Вернуть часть средств за туры по России можно в том случае, если путевка была приобретена в интернете и оплачена картой "Мир". Кешбэк придет автоматически на эту карту. Об особенностях новой программы поддержки внутреннего туризма рассказали в Ростуризме.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

"Новая программа стартует уже в августе, точную даты мы назовем в самое ближайшее время. Задача программы сделать отдых наших граждан интереснее, а, главное, доступнее", - сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Все условия программы будут размещены на сайте Ростуризма, пообещала Догузова.

Фото: BERTRAND GUAY / AFP
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Размер кешбэка зависит от стоимости тура. За поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей туристу вернут 5 тысяч рублей, за путешествие стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей - 10 тысяч рублей, а за более дорогие туры - 15 тысяч рублей. Деньги будут возвращаться автоматически, максимум в течение пяти дней.

Чтобы принять участие в программе, нужно соблюсти несколько условий. Оплачивать можно не только целиком все путешествие, но и отдельно гостиницы на сайтах туроператоров и отелей. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны.

Необходимо зарегистрироваться в программе лояльности карт "Мир" на сайте privetmir.ru. Важно: если карты "Мир" у вас нет, но она есть у родственника или друга, можно воспользоваться чужой картой. Не обязательно, чтобы имя держателя карты и имя, указанной в брони или путевке, совпадало.

Обязательны регистрация карты "Мир" на сайте privetmir.ru и оплата онлайн

Выбрать путешествие можно на национальном туристском портале мирпутешествий.рф.

В программу включены как пакетные туры, то есть сразу перелет и проживание, так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно. Кешбэк можно получить и за круизы.

В приобретенные в рамках программы туры можно вносить изменения, но кешбэк сохранится только в случае, если при изменении условий не проводился финансовый возврат. В таком случае стоимость тура вернется на карту, а начисленный кешбэк будет удержан, пояснили в Ростуризме. В случае отказа от поездки деньги возвращаются на ту же карту, с которой была проведена оплата.

Фото: iStock
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На первом этапе в программе будут участвовать туры во все регионы России, кроме Алтайского края и Республики Алтай, Калининградской области, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев. Возврат части средств за туры в эти регионы начнется после 1 октября 2020 года.

Тур или проживание в гостинице могут быть любой продолжительности, но не менее пяти дней. Количество туристов также может быть любое. Но оплата должна быть проведена одним платежом.

Возвращать часть суммы будут только за купленные туры по России или забронированные отели внутри страны. Акция продлится до 20 декабря - туры нужно купить до этой даты.

Организаторы акции позаботились и о защите от мошенников. Будут действовать специальные механизмы защиты.

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