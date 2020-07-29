Во Франции прогнозируют резкое снижение спроса на шампанское

Спрос на шампанское к концу года во Франции может составить рекордно низкие за последние десять лет показатели, передает AFP со ссылкой на данные экспертов.

В Союзе торговых домов Шампани прогнозируют, что до конца декабря удастся реализовать на 100 миллионов бутылок меньше по сравнению с прошлым годом. При этом совокупные доходы отрасли сократятся до 3,3 миллиарда евро.

В ассоциации жалуются, что склады поставщиков заполнены нереализованной продукцией. В ожидании покупателей в местных винных подвалах пылится один миллиард бутылок.

В условиях пандемии и экономического кризиса многие ценители вина вынуждены отказываться от шампанского премиум-класса, переходя на более недорогие немецкие аналоги.