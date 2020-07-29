Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов. Об этом сообщила пресс-служба ГД.

Поручение получили Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики.

Володин напомнил, что в соответствии с новыми нормами Конституции, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Также об этом гласит закон о статусе депутата Государственной Думы.

С просьбой о проверке обратился депутат от КПРФ Денис Парфенов.

- Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова - серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить, - заявил Володин. - И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры.

По его словам, если информация не подтвердится, "вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию".

- Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно, - отметил глава нижней палаты.