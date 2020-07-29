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29.07.2020 19:21
Рубрика: Власть

В поход - с кораблями и авиацией

Вооруженные силы сумели улучшить боевую подготовку
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
Несмотря на пандемию коронавируса, Российская армия не снижала темпы боевой подготовки. Эти показатели даже увеличились по сравнению с прошлым годом.

Парад Победы, Военно-морской парад, целая череда учений и даже внезапная проверка боевой готовности войск. Все эти масштабные мероприятия Вооруженных сил проводились в то время, когда страна боролась с эпидемией коронавируса. Однако благодаря грамотным мерам безопасности никакого всплеска заболеваний COVID-19 в войсках выявлено не было.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения

Как рассказал начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил генерал-полковник Иван Бувальцев, несмотря на условия, с которыми столкнулись Вооруженные силы, боевая подготовка в войсках не спадала.

По словам генерала, в частности, в войсках механики-водители смогли увеличить показатели практического вождения боевых машин и танков.

Кроме того, летчики совершили большее количество вылетов, а моряки увеличили количество выходов в море.

Также показателем боеготовности войск стала внезапная проверка Южного и Западного военных округов, ВДВ и флота, которая проводилась по решению президента страны.

"Деятельность военных была организована таким образом, чтобы массовых скоплений личного состава не происходило, но и боеспособность армии при этом не снизилась", - подчеркнул Бувальцев.

Так, на Военно-морском флоте были возрождены сбор-походы кораблей. Самым крупным таким мероприятием стали учения, которые проходили в начале июля в Баренцевом море.

Тогда в сбор-походе было задействовано свыше 20 самолетов и вертолетов, более 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения. Возглавили учения флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и рaкетный крейсер "Мaршал Устинов".

Фото: Минобороны РФ
Опубликовано видео внезапной проверки войск

В течение нескольких дней корабли выполнили практические пуски противокорабельных ракет. Также, в ходе сбор-похода были отработаны поиск и уничтoжение пoдводных лодoк услoвного противника.

По словам Бувальцева, "эти учения, которые проводились в период пика роста заражения населения, позволили не допустить снижение боеспособности флота, как это случилось на ряде американских кораблей".

Напомним, что COVID-19 был обнаружен более чем у тысячи американских моряков. Случаи заражения выявлены на борту 26 кораблей. Самым крупным очагом заражения стал авианосец "Теодор Рузвельт", где коронавирус был выявлен более чем у 800 человек.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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