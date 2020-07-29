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29.07.2020 21:18
Рубрика: В мире

ВОЗ сообщила о рекордном росте заражений COVID-19 среди молодых европейцев

Текст: Максим Макарычев
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом среди молодых людей в Европе. Причина - раннее открытие школ, пляжей и ночных клубов.

Это заявление в программе BBC Today, рассказывая о некоторых недавних всплесках случаев коронавируса на континенте, сделал доктор Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ по Европе.

Фото: EPA-EFE/FILIPPO VENEZIA
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По его словам, организация в последние недели регулярно получает отчеты от гражданских организаций и местных органов здравоохранения о более высоком количестве новых инфекций среди молодежи. Клюге назвал несколько стран, где наблюдается подобная негативная тенденция. Так, в Швеции с середины июня наблюдалось резкое увеличение случаев заболевания среди лиц моложе 49 лет. С тех пор эти случаи снизились, однако в возрастной группе от 20 до 29 лет в настоящее время на 100 тысяч человек приходится больше случаев, чем в любой другой возрастной группе в этой стране. Напомним, что во время пандемии в Швеции не были введены ограничительные меры, о чем впоследствии выразили сожаление власти страны.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В Ирландии, по состоянию на 28 июля, почти 60% всех подтвержденных случаев COVID-19 имели место среди людей в возрасте до 45 лет. В Израиле недавнее увеличение случаев инфицирования было связано со вспышками заболевания в открывшихся школах и вузах. По последним данным, примерно пятая часть случаев произошла в возрастной категории от 10 до 19 лет и пятая часть в группе от 20 до 29 лет.

В среду стало известно, что в следующем учебном году в Израиле только половина учеников будет посещать занятия в школах, сообщают израильские СМИ. Согласно плану министерства образования, представленному на утверждение правительства страны, учащиеся в первом и втором классах будут посещать занятия без каких-либо ограничений, в то время как дети в третьем классе и выше будут учиться либо в небольших группах, либо дистанционно.

В мире Европа Швеция Пандемия коронавируса COVID-19

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