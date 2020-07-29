Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка

Исследователи из Сингапура и Японии напомнили, что развитию одного из самых агрессивных видов онкологии - рака желудка - в 8-10% случаев предшествует заражение вирусом Эпштейна-Барра (EBV). Он относится к группе герпес-вирусов.

В рамках последней работы ученые выявили новую парадигму развития рака желудка, связанную с EBV. Как оказалось, вирусный геном EBV напрямую изменяет "эпигенетический ландшафт" носителя, активируя гены, которые могут мутировать и провоцировать онкологию.

Сообщается, что специалисты провели комплексный анализ трехмерных геномных структур в клетках человека. В результате были обнаружены аномально активированные области генома, специфичные для EBV-положительного рака желудка.

Ученых поразила способность вируса к аномальной активации генов, связанных с раком, что в результате способствовало размножению злокачественных клеток.

В связи с чем ученые предполагают, что вирус Эпштейна-Барр может быть связан с большей заболеваемостью раком, чем в 8-10% случаев.

Полученные данные свидетельствуют о том, что инфекция EBV играет важную роль в развитии рака желудка, и дают "свежую информацию, которая может помочь в создании новых методов лечения как рака желудка, так и других связанных с вирусом злокачественных новообразований".