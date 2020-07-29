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Вышел трейлер российского фильма ужасов "Атакан"

Новости
    29.07.2020, 14:38
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован трейлер российского хоррора "Атакан: Кровавая легенда" - очередной вариации направления "дешево-сердито и всё время впотьмах". Где второе логично вылупляется из первого.

Фото: youtube.com
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Как пояснено, Атакан - это "кровавый валун, гигантская гранитная плаха, на которой веками приносили человеческие жертвы язычники".

Группа любознательных студентов-историков во главе с молодым преподавателем спускаются в подземелья Петербурга, чтобы отыскать данный зловещий камень... Ну и очень это они зря, конечно же, ведь "с каждым шагом ситуация выходит из-под контроля" и "впереди их ждет только смерть".

"Атакан жаждет новой крови. Кто выживет?" - нагнетает синопсис.

Режиссер - 28-летний дебютант полного метра Александр Гришин. В ролях: Ксения Плюснина, Владимир Кузнецов, Денис Лукичев, Анна Серпенева и Полина Строгая.

В кино этот наш "привет" пресловутой "Ведьме из Блэр: Курсовой с того" света появится с 13 августа.

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