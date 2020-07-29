Высоту орбиты МКС поднимут на километр перед прилетом "Союза" с экипажем

Новости

Пентагон обеспокоила растущая мощь российских и китайских систем ПВО 10:20
Карантинные ограничения в Казахстане продлили до середины августа 10:17
Собаки смогли выявить коронавирус 10:15
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае 10:14
В Якутии завели дело о незаконной добыче золота на пять млн рублей 10:13
На Кубани реки вышли из берегов и затопили жилые дома 10:09
Уральский депутат получил 11 лет тюрьмы за убийство жены 10:09
В Башкирии завели дело после столкновения автобуса и двух грузовиков 10:07
Самые бюджетные универсалы российского рынка 10:00
Более 9 млрд рублей направят в 30 регионов на льготы по ЖКУ для граждан 09:50
Площадь пожара в уральском заповеднике превысила 120 гектаров 09:45
Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие 09:44
В Москве 80% КТ-центров вернулись к оказанию плановой помощи 09:36
Права еще более 1,1 тысячи участников долевого строительства восстановят 09:32
Консульство РФ в Дананге закрылось из-за вспышки нового типа коронавируса 09:15
На Дону отложили снятие ограничений из-за роста случаев COVID-19 09:11
КамАЗ зарегистрировал загадочную аббревиатуру 09:00
Устроивший ДТП с автобусом водитель "Газели" мог быть пьян 08:55
В греческом портовом городе Пирей прогремел сильный взрыв 08:48
В ТиНАО расширили проезжую часть на отрезке Пыхчево-Яковлево 08:47
Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением 08:28
В Московском зоопарке приняли пополнение 08:27
У главы Чукотки не подтвердился коронавирус 08:09
Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка 07:35
В Башкирии прокуратура начала проверку по ДТП с пассажирским автобусом 07:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 10:00
Рубрика: Общество

Высоту орбиты МКС поднимут на километр перед прилетом "Союза" с экипажем

Текст: Наталия Ячменникова
Высоту орбиты Международной космической станции планируется увеличить на километр. Такая коррекция нужна, чтобы сформировать баллистические условия перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-17", который намечен на 14 октября.
Фото: NASA/Roscosmos Фото: NASA/Roscosmos
Фото: NASA/Roscosmos
Фото: iStock
НАСА: Очередной астероид приблизится к Земле пятого августа

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к МКС, будут включены в 16.42 мск. Ожидается, что они проработают 336,3 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 1100 метров и составит около 419,1 километра над Землей.

Кстати, пилотируемый корабль "Союз МС-17" может впервые полететь к МКС по сверхбыстрой трехчасовой с небольшим схеме, которая уже успешно испытана на пяти грузовых "Прогрессах". Он совершит лишь два витка вокруг Земли. На его борту будет новый экипаж станции: российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

Трубоукладчик "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому"
В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили
В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса
Закупки "Роскосмоса" могут засекретить
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году