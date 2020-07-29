Высоту орбиты МКС поднимут на километр перед прилетом "Союза" с экипажем

Высоту орбиты Международной космической станции планируется увеличить на километр. Такая коррекция нужна, чтобы сформировать баллистические условия перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-17", который намечен на 14 октября.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к МКС, будут включены в 16.42 мск. Ожидается, что они проработают 336,3 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 1100 метров и составит около 419,1 километра над Землей.

Кстати, пилотируемый корабль "Союз МС-17" может впервые полететь к МКС по сверхбыстрой трехчасовой с небольшим схеме, которая уже успешно испытана на пяти грузовых "Прогрессах". Он совершит лишь два витка вокруг Земли. На его борту будет новый экипаж станции: российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.