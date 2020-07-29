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Xiaomi показала странный смартфон с наушниками внутри. Как это выглядит

Текст:   Антон Благовещенский
29.07.2020,  
14:24

Компания Xiaomi запатентовала смартфон, который способен заряжать беспроводные наушники, пряча их внутрь корпуса в специальные отсеки по бокам. Девайс напоминает смартфоны серии Samsung Galaxy Note, у которых есть отсек для стилуса.

Будущий хит Xiaomi выглядит достаточно необычно, напоминая насекомое или морское членистоногое.

Примечательно, что, по задумке инженеров, сами наушники должны будут иметь складную конструкцию, чтобы прятаться в корпус смартфона.

С одной стороны, такой подход избавит пользователей носить с собой отдельный зарядный чехол - ведь наушники всегда будут под рукой. С другой - выбор "ушей" у тех, кто купит такой смартфон, будет ограничен ровно одной моделью - той самой, которую выпустит Xiaomi.

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Впрочем, выход смартфона находится под большим вопросом - это всего лишь патент, так что вряд ли в ближайшие год-два стоит ожидать, что компания выпустит нечто подобное.

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