Xiaomi показала странный смартфон с наушниками внутри. Как это выглядит

Компания Xiaomi запатентовала смартфон, который способен заряжать беспроводные наушники, пряча их внутрь корпуса в специальные отсеки по бокам. Девайс напоминает смартфоны серии Samsung Galaxy Note, у которых есть отсек для стилуса.

Будущий хит Xiaomi выглядит достаточно необычно, напоминая насекомое или морское членистоногое.

Примечательно, что, по задумке инженеров, сами наушники должны будут иметь складную конструкцию, чтобы прятаться в корпус смартфона.

С одной стороны, такой подход избавит пользователей носить с собой отдельный зарядный чехол - ведь наушники всегда будут под рукой. С другой - выбор "ушей" у тех, кто купит такой смартфон, будет ограничен ровно одной моделью - той самой, которую выпустит Xiaomi.

Впрочем, выход смартфона находится под большим вопросом - это всего лишь патент, так что вряд ли в ближайшие год-два стоит ожидать, что компания выпустит нечто подобное.