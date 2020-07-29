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29.07.2020 10:45
Рубрика: Общество

За сутки в России выявлено 5475 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко

За сутки в России подтверждено 5475 случаев COVID-19 в 84 регионах. Среди вновь выявленных случаев - 26,8% без клинических проявлений. За сутки выписано 8 116 выздоровевших.

Распределение по субъектам
  • 1. Москва 671
  • 2. Свердловская область 223
  • 3. Ханты-Мансийский АО 173
  • 4. Санкт-Петербург 165
  • 5. Иркутская область 159
  • 6. Мурманская область 156
  • 7. Нижегородская область 154
  • 8. Московская область 137
  • 9. Ростовская область 136
  • 10. Челябинская область 125
  • 11. Красноярский край 125
  • 12. Хабаровский край 120
  • 13. Ставропольский край 119
  • 14. Ямало-Ненецкий АО 115
  • 15. Омская область 111
  • 16. Оренбургская область 108
  • 17. Приморский край 108
  • 18. Алтайский край 107
  • 19. Новосибирская область 107
  • 20. Ульяновская область 104
  • 21. Саратовская область 98
  • 22. Краснодарский край 97
  • 23. Тюменская область 90
  • 24. Волгоградская область 88
  • 25. Воронежская область 86
  • 26. Кемеровская область 79
  • 27. Пермский край 71
  • 28. Сахалинская область 69
  • 29. Архангельская область 68
  • 30. Томская область 61
  • 31. Республика Саха (Якутия) 57
  • 32. Республика Калмыкия 49
  • 33. Тамбовская область 48
  • 34. Кировская область 48
  • 35. Пензенская область 45
  • 36. Чувашская Республика 44
  • 37. Белгородская область 42
  • 38. Ленинградская область 40
  • 39. Республика Дагестан 40
  • 40. Ярославская область 39
  • 41. Республика Бурятия 38
  • 42. Республика Адыгея 37
  • 43. Курганская область 37
  • 44. Республика Коми 36
  • 45. Республика Башкортостан 35
  • 46. Брянская область 33
  • 47. Республика Татарстан 33
  • 48. Республика Карелия 32
  • 49. Республика Мордовия 32
  • 50. Самарская область 32
  • 51. Тульская область 31
  • 52. Орловская область 30
  • 53. Астраханская область 30
  • 54. Республика Тыва 30
  • 55. Тверская область 29
  • 56. Амурская область 29
  • 57. Рязанская область 27
  • 58. Вологодская область 27
  • 59. Владимирская область 25
  • 60. Ивановская область 25
  • 61. Курская область 25
  • 62. Камчатский край 25
  • 63. Республика Ингушетия 24
  • 64. Республика Крым 23
  • 65. Калужская область 22
  • 66. Республика Алтай 22
  • 67. Смоленская область 20
  • 68. Новгородская область 20
  • 69. Удмуртская Республика 20
  • 70. Республика Марий Эл 18
  • 71. Республика Северная Осетия 16
  • 72. Республика Хакасия 16
  • 73. Кабардино-Балкарская Республика 15
  • 74. Калининградская область 14
  • 75. Псковская область 13
  • 76. Костромская область 12
  • 77. Липецкая область 12
  • 78. Чеченская Республика 12
  • 79. Забайкальский край 9
  • 80. Магаданская область 9
  • 81. Карачаево-Черкесская Республика 8
  • 82. Еврейская АО 4
  • 83. Ненецкий автономный округ 3
  • 84. г. Севастополь 3
  • Всего в России зарегистрировано 828 990 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Забайкальский край 0,2%
  • 3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область 0,3%
  • 4. Республика Северная Осетия, Ивановская область, Смоленская область, Псковская область, Рязанская область, Тульская область, Курская область, Республика Дагестан 0,4%
  • 5. Республика Тыва, Орловская область, Новгородская область, Брянская область, Санкт-Петербург, Республика Марий Эл, Владимирская область, Калининградская область, Самарская область, Республика Башкортостан 0,5%
За сутки подтверждено 169 летальных случаев
  • Владимирская область 4
  • Воронежская область 1
  • Ивановская область 2
  • Московская область 2
  • Орловская область 1
  • Тверская область 3
  • Тульская область 6
  • Ярославская область 2
  • Москва 13
  • Республика Карелия 7
  • Республика Коми 3
  • Архангельская область 3
  • Вологодская область 3
  • Калининградская область 2
  • Мурманская область 3
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 23
  • Краснодарский край 2
  • Астраханская область 1
  • Ростовская область 5
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 3
  • Республика Марий Эл 2
  • Удмуртская Республика 1
  • Пермский край 9
  • Нижегородская область 3
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 1
  • Свердловская область 8
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Челябинская область 1
  • Республика Алтай 1
  • Республика Тыва 5
  • Алтайский край 2
  • Красноярский край 7
  • Иркутская область 3
  • Кемеровская область 2
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 2
  • Томская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Приморский край 3
  • Хабаровский край 2
  • За весь период пандемии в России умерли 13 673 человека.
За сутки выписано 8 116 выздоровевших
  • Белгородская область 11
  • Брянская область 33
  • Владимирская область 11
  • Воронежская область 181
  • Ивановская область 153
  • Калужская область 44
  • Костромская область 18
  • Курская область 36
  • Липецкая область 10
  • Московская область 261
  • Орловская область 72
  • Рязанская область 17
  • Смоленская область 114
  • Тамбовская область 56
  • Тверская область 13
  • Тульская область 36
  • Ярославская область 35
  • Москва 625
  • Республика Карелия 30
  • Республика Коми 221
  • Архангельская область 110
  • Ненецкий автономный округ 10
  • Вологодская область 47
  • Калининградская область 11
  • Ленинградская область 26
  • Мурманская область 220
  • Новгородская область 31
  • Псковская область 43
  • Санкт-Петербург 75
  • Республика Адыгея 27
  • Республика Калмыкия 35
  • Республика Крым 18
  • Краснодарский край 107
  • Астраханская область 65
  • Волгоградская область 104
  • Ростовская область 159
  • Севастополь 3
  • Республика Дагестан 60
  • Республика Ингушетия 40
  • Кабардино-Балкарская Республика 21
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 35
  • Чеченская Республика 5
  • Ставропольский край 147
  • Республика Башкортостан 55
  • Республика Марий Эл 38
  • Республика Мордовия 39
  • Республика Татарстан 36
  • Удмуртская Республика 91
  • Республика Чувашия 31
  • Пермский край 53
  • Кировская область 9
  • Нижегородская область 536
  • Оренбургская область 186
  • Пензенская область 38
  • Самарская область 80
  • Саратовская область 100
  • Ульяновская область 135
  • Курганская область 106
  • Свердловская область 624
  • Тюменская область 142
  • Ханты-Мансийский АО 311
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 459
  • Челябинская область 61
  • Республика Алтай 40
  • Республика Тыва 93
  • Республика Хакасия 50
  • Алтайский край 171
  • Красноярский край 120
  • Иркутская область 198
  • Кемеровская область 75
  • Новосибирская область 212
  • Омская область 39
  • Томская область 60
  • Республика Бурятия 58
  • Республика Саха (Якутия) 18
  • Забайкальский край 42
  • Камчатский край 81
  • Приморский край 147
  • Амурская область 41
  • Магаданская область 5
  • Хабаровский край 112
  • Сахалинская область 39
  • Еврейская автономная область 5
  • Чукотский автономный округ 2
  • За весь период пандемии выписано из стационаров России - 620 333 выздоровевших.
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