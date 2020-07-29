За сутки в России выявлено 5475 случаев COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России подтверждено 5475 случаев COVID-19 в 84 регионах. Среди вновь выявленных случаев - 26,8% без клинических проявлений. За сутки выписано 8 116 выздоровевших.
Распределение по субъектам
- 1. Москва 671
- 2. Свердловская область 223
- 3. Ханты-Мансийский АО 173
- 4. Санкт-Петербург 165
- 5. Иркутская область 159
- 6. Мурманская область 156
- 7. Нижегородская область 154
- 8. Московская область 137
- 9. Ростовская область 136
- 10. Челябинская область 125
- 11. Красноярский край 125
- 12. Хабаровский край 120
- 13. Ставропольский край 119
- 14. Ямало-Ненецкий АО 115
- 15. Омская область 111
- 16. Оренбургская область 108
- 17. Приморский край 108
- 18. Алтайский край 107
- 19. Новосибирская область 107
- 20. Ульяновская область 104
- 21. Саратовская область 98
- 22. Краснодарский край 97
- 23. Тюменская область 90
- 24. Волгоградская область 88
- 25. Воронежская область 86
- 26. Кемеровская область 79
- 27. Пермский край 71
- 28. Сахалинская область 69
- 29. Архангельская область 68
- 30. Томская область 61
- 31. Республика Саха (Якутия) 57
- 32. Республика Калмыкия 49
- 33. Тамбовская область 48
- 34. Кировская область 48
- 35. Пензенская область 45
- 36. Чувашская Республика 44
- 37. Белгородская область 42
- 38. Ленинградская область 40
- 39. Республика Дагестан 40
- 40. Ярославская область 39
- 41. Республика Бурятия 38
- 42. Республика Адыгея 37
- 43. Курганская область 37
- 44. Республика Коми 36
- 45. Республика Башкортостан 35
- 46. Брянская область 33
- 47. Республика Татарстан 33
- 48. Республика Карелия 32
- 49. Республика Мордовия 32
- 50. Самарская область 32
- 51. Тульская область 31
- 52. Орловская область 30
- 53. Астраханская область 30
- 54. Республика Тыва 30
- 55. Тверская область 29
- 56. Амурская область 29
- 57. Рязанская область 27
- 58. Вологодская область 27
- 59. Владимирская область 25
- 60. Ивановская область 25
- 61. Курская область 25
- 62. Камчатский край 25
- 63. Республика Ингушетия 24
- 64. Республика Крым 23
- 65. Калужская область 22
- 66. Республика Алтай 22
- 67. Смоленская область 20
- 68. Новгородская область 20
- 69. Удмуртская Республика 20
- 70. Республика Марий Эл 18
- 71. Республика Северная Осетия 16
- 72. Республика Хакасия 16
- 73. Кабардино-Балкарская Республика 15
- 74. Калининградская область 14
- 75. Псковская область 13
- 76. Костромская область 12
- 77. Липецкая область 12
- 78. Чеченская Республика 12
- 79. Забайкальский край 9
- 80. Магаданская область 9
- 81. Карачаево-Черкесская Республика 8
- 82. Еврейская АО 4
- 83. Ненецкий автономный округ 3
- 84. г. Севастополь 3
- Всего в России зарегистрировано 828 990 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Забайкальский край 0,2%
- 3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область 0,3%
- 4. Республика Северная Осетия, Ивановская область, Смоленская область, Псковская область, Рязанская область, Тульская область, Курская область, Республика Дагестан 0,4%
- 5. Республика Тыва, Орловская область, Новгородская область, Брянская область, Санкт-Петербург, Республика Марий Эл, Владимирская область, Калининградская область, Самарская область, Республика Башкортостан 0,5%
За сутки подтверждено 169 летальных случаев
- Владимирская область 4
- Воронежская область 1
- Ивановская область 2
- Московская область 2
- Орловская область 1
- Тверская область 3
- Тульская область 6
- Ярославская область 2
- Москва 13
- Республика Карелия 7
- Республика Коми 3
- Архангельская область 3
- Вологодская область 3
- Калининградская область 2
- Мурманская область 3
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 23
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Ростовская область 5
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Марий Эл 2
- Удмуртская Республика 1
- Пермский край 9
- Нижегородская область 3
- Самарская область 4
- Саратовская область 1
- Свердловская область 8
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Челябинская область 1
- Республика Алтай 1
- Республика Тыва 5
- Алтайский край 2
- Красноярский край 7
- Иркутская область 3
- Кемеровская область 2
- Новосибирская область 7
- Омская область 2
- Томская область 2
- Республика Саха (Якутия) 4
- Приморский край 3
- Хабаровский край 2
- За весь период пандемии в России умерли 13 673 человека.
За сутки выписано 8 116 выздоровевших
- Белгородская область 11
- Брянская область 33
- Владимирская область 11
- Воронежская область 181
- Ивановская область 153
- Калужская область 44
- Костромская область 18
- Курская область 36
- Липецкая область 10
- Московская область 261
- Орловская область 72
- Рязанская область 17
- Смоленская область 114
- Тамбовская область 56
- Тверская область 13
- Тульская область 36
- Ярославская область 35
- Москва 625
- Республика Карелия 30
- Республика Коми 221
- Архангельская область 110
- Ненецкий автономный округ 10
- Вологодская область 47
- Калининградская область 11
- Ленинградская область 26
- Мурманская область 220
- Новгородская область 31
- Псковская область 43
- Санкт-Петербург 75
- Республика Адыгея 27
- Республика Калмыкия 35
- Республика Крым 18
- Краснодарский край 107
- Астраханская область 65
- Волгоградская область 104
- Ростовская область 159
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 60
- Республика Ингушетия 40
- Кабардино-Балкарская Республика 21
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 35
- Чеченская Республика 5
- Ставропольский край 147
- Республика Башкортостан 55
- Республика Марий Эл 38
- Республика Мордовия 39
- Республика Татарстан 36
- Удмуртская Республика 91
- Республика Чувашия 31
- Пермский край 53
- Кировская область 9
- Нижегородская область 536
- Оренбургская область 186
- Пензенская область 38
- Самарская область 80
- Саратовская область 100
- Ульяновская область 135
- Курганская область 106
- Свердловская область 624
- Тюменская область 142
- Ханты-Мансийский АО 311
- Ямало-Ненецкий автономный округ 459
- Челябинская область 61
- Республика Алтай 40
- Республика Тыва 93
- Республика Хакасия 50
- Алтайский край 171
- Красноярский край 120
- Иркутская область 198
- Кемеровская область 75
- Новосибирская область 212
- Омская область 39
- Томская область 60
- Республика Бурятия 58
- Республика Саха (Якутия) 18
- Забайкальский край 42
- Камчатский край 81
- Приморский край 147
- Амурская область 41
- Магаданская область 5
- Хабаровский край 112
- Сахалинская область 39
- Еврейская автономная область 5
- Чукотский автономный округ 2
- За весь период пандемии выписано из стационаров России - 620 333 выздоровевших.