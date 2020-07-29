Закупки "Роскосмоса" могут засекретить

В пояснительной записке к проекту указывается, что необходимость принятия постановления обусловлена тем, что органы иностранных государств и групп таких государств анализируют открытую информацию из контрактов "Роскосмоса" и его предприятий, выявляя участников коопераций​​​.

Закрытый способ определения поставщика будет использоваться при осуществлении закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание (в том числе разработку, изготовление и испытания) космических материалов и космических технологий, на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники.

Планируется, что постановление будет действовать до 1 июля 2021 года.