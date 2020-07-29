Заметный рост зимних температур в Беларуси констатируют ученые

Две новые климатические зоны, ранее не существовавшие на территории Беларуси, появились в стране в связи с устойчивой тенденцией к потеплению климата. Комментируя изменения, которые стали характерными для погодных явлений Синеокой, директор академического Института природопользования РБ Сергей Лысенко сообщил, в частности, что средняя температура воздуха в республике за последние двадцать лет возросла на 1,8 градуса, а температура в зимний период увеличилась, по некоторым оценкам, до четырех градусов.

Эти данные ученый привел во время заседания круглого стола "Экологическая безопасность Союзного государства", который состоялся 29 июля в Карельском научном центре Российской академии наук с подключением по видеосвязи из Минска белорусских ученых, информирует БЕЛТА.

Дело в том, уточнил Лысенко, что до начала нынешнего периода потепления в республике наблюдались три климатические зоны. Сейчас же северная климатическая зона ушла с территории страны полностью, центральная распалась на несколько частей, а большую часть Беларуси заняла прежняя южная климатическая зона. "Если такая тенденция сохранится, то через несколько десятков лет в Беларуси сложатся климатические условия, которые в прошлом столетии соответствовали степной зоне Украины", - спрогнозировал специалист.

К сожалению, был вынужден констатировать он, эти изменения негативно сказываются, прежде всего, на продуктивности земель сельхозназначения. Особенно это заметно в Гомельской области. С другой стороны, наблюдаемый в стране рост урожайности Лысенко склонен объяснять применением более прогрессивных технологий агропроизводства, добавив, что схожие климатические метаморфозы наблюдаются и в большинстве стран Восточной Европы.

Если нынешние тенденции сохранятся, допускает он, то в ближайшие три десятка лет жителей Беларуси ожидает рост зимних температур, а количество осадков в тот же период продолжит сокращаться. Что же касается летнего периода, то, по мнению Лысенко, рост средних температур в ближайшие 20 лет замедлится, а количество осадков будет демонстрировать незначительное увеличение.

Следует добавить, что научный диалог экспертов двух стран прошел в рамках пресс-тура "Научное сотрудничество и укрепление культурных связей Беларуси и Карелии", организованного Постоянным комитетом Союзного государства, резюмирует агентство.