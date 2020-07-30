В первый день августа, то есть в ближайшую субботу, начинается турнир Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по значимости дивизиона чемпионата России.

Участвуют 22 команды, которые вплоть до середины мая будущего года сразятся за пару путевок в Премьер-лигу и еще за два места в переходных матчах. Покинут D-2 и вылетят в ПФЛ шесть худших клубов.

В предстоящем соревновании сыграют три дебютанта существующей с 2011 года ФНЛ. Это победитель группы "Восток" ПФЛ омский "Иртыш", лучшая команда "Запада" D-3 столичный "Велес" и сильнейший в географической зоне "Урал-Поволжье" тольяттинский "Акрон". Но "Иртыш" далеко не новичок второго уровня, сибиряки играли здесь еще при старом названии турнира "Первый дивизион".

"Велес" - пятая в истории ФНЛ столичная команда, после "Спартака-2", "Торпедо", "Чертаново" и "Динамо". Клуб основан в 2016-м, начинал с четвертого уровня. Принимает соперников на стадионе "Спартаковец" им. Н. Старостина.