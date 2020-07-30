В зоне наводнения на севере Японии оказались 500 домов

На севере Японии из-за разлива рек затопило 500 домов. Наводнение вызвали ливни, которые обрушились на префектуру Ямагата на острове Хонсю, сообщает NHK.

"Обильные дожди привели к затоплению нескольких жилых районов провинции, расположенных вблизи реки Могами. Их жителей удалось вовремя эвакуировать, поэтому никто не пострадал. Но есть перебои с чистой водой. Вышедшие из берегов реки нарушили работу системы водоснабжения сразу в нескольких районах", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Сильные дожди идут в разных регионах Японии на протяжении всего июля. Наибольший ущерб ливни нанесли острову Кюсю. Там в начале месяца в результате оползней и наводнений погибли почти 80 человек, повреждены около 12 тысяч домов.