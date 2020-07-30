Александр Ковалев: Никогда не боялся браться за любую сборную

В эти дни на базе в Новогорске проходит сбор женской национальной команды по баскетболу, которой с прошлого года руководит Александр Ковалев. По действующему календарю, девушкам в ноябре предстоит сыграть два гостевых матча против Швейцарии и Боснии в рамках квалификации к чемпионату Европы-2021.

Нынешний сбор нельзя назвать полноценным этапом подготовки к выездным осенним играм. Ковалев сознательно вызвал спортсменок до 27 лет, а в обойму команды входят еще порядка десятка баскетболисток постарше этой возрастной границы. Так что летний сбор в Подмосковье правильнее охарактеризовать как просмотровый.

Заслуженный тренер России 51-летний оренбуржец Александр Ковалев - специалист в женском баскетболе известный и авторитетный. Он неоднократно входил в штаб главной команды страны на важнейших международных соревнованиях, весьма эффективно работал в уже несуществующем ЦСКА, курском "Динамо", в "Спартаке" из подмосковного города Видное (после переименования - "Спарте энд К"), у себя на родине с "Надеждой". Однако наибольших успехов тренер добился, возглавляя российские сборные ближайшего резерва. Ковалев был одним из творцов нашего громкого триумфа на молодежном чемпионате мира-2017 среди девушек до 19 лет, когда в финале удалось огорчить непобедимых доселе американок, девятью годами ранее привел "молодежку" (до 20 лет) к континентальному титулу, завоевал со студенческой сборной "серебро" Всемирной Универсиады. В прошлом году Ковалев выиграл чемпионат Европы с младшим возрастом (до 16 лет), а спустя несколько месяцев был назначен рулевым национальной сборной, заменив отправленного в отставку немца Олафа Ланге.

В беседе с корреспондентом "РГ" наставник сборной рассказал о нынешнем состоянии дел в команде, стратегии на оставшуюся часть турнирной дистанции квалификации Евробаскета-2021 и откровенно обозначил отдельные болевые точки процесса формирования коллектива, способного решать на европейском уровне серьезные задачи.

В начале сбора возник ряд кадровых проблем. В чем их суть?

Александр Ковалев: Изначально я вызвал 18 человек, еще семерых определил в резервный список. Действующий протокол в условиях пандемии предписывает тем, кто прибыл к месту сбора самолетом или поездом, пройти дополнительный карантин. В первых занятиях смогли принять участие только 10 игроков, затем к ним стали подтягиваться остальные, однако в процессе углубленного медицинского обследования участие в сборе было противопоказано Камилле Огун и Юлии Гладковой. Первая не полностью восстановилась после микрооперации на глазах, у второй - проблемы опорно-двигательного аппарата. Вызвали из резерва центровую Валентину Кожухарь, перешедшую в клубное межсезонье из Курска в Видное.

Пришлось понервничать из-за заминки с одним из ключевых игроков - центровой Марией Вадеевой. Наш капитан еще до сборов самостоятельно прошла тест на коронавирус, который показал положительный результат. К счастью, диагноз не подтвердился: практически сразу Мария прошла серию дополнительных тестов, и все они оказались отрицательными. После этого ей разрешили заехать на базу в Новогорск, где в соответствии с медицинским протоколом Минспорта она сдала еще один тест - также отрицательный. В итоге Маша присоединилась к команде последней - на 5-6 дней позже остальных. Еще одна потеря - Анна Зайцева, покинувшая Новогорск по личным причинам. Теперь на сборе в моем распоряжении 16 игроков.

Российская Премьер-лига - один из сильнейших европейских чемпионатов, здесь играют многие звезды мирового баскетбола и женской НБА. Это создает для сборной проблему дефицита исполнителей?

Александр Ковалев: Дефицит есть и будет, пока в ведущих командах на главных ролях легионеры. Но это уже отдельная тема. Я и сам не безгрешен, иногда в клубах в угоду результату, которого требует руководство, перераспределял игровое время в пользу иностранок. Они, как правило, большие профи, не все наши девчонки столь боевиты и готовы сражаться за место в основном составе. Справедливости ради отмечу тенденцию. Аделина Абайбурова, Юлия Гладкова, Жосселина Майга, Ольга Фролкина уехали в зарубежные чемпионаты явно не за деньгами - они хотят больше играть, исполнять в своих клубах ключевые роли.

Ассистенты у вас те же, что и в начале отборочного цикла?

Александр Ковалев: Да, я не имею привычки менять штаб посередине дороги. Помогают мне Александр Васин и Дмитрий Шумихин, за общефизическую подготовку отвечает Григорий Артемьев. Менеджмент и многочисленные оргвопросы - на опытном сотруднике Российской федерации баскетбола Светлане Лебедевой.

Для полной картины назовите тех, кто старше 27 лет и входит в состав команды.

Александр Ковалев: Задняя линия - Наталья Жедик ("Динамо", Курск), Дарья Намок, Карина Низамова, Анастасия Шилова (все - "Надежда"), Екатерина Федоренкова (МБА, Москва); форварды - Анна Лешковцева, Анастасия Логунова (обе - МБА); центровые - Наталья Анойкина ("Динамо", Курск), Ксения Тихоненко ("Надежда"). Впрочем, общий список кандидатов в сборную - не догма, по численности и по персоналиям он может меняться в ту или иную сторону.

Не очень понимаю подхода к профессии некоторых девушек. Евгения Белякова и Елена Беглова - в форме, востребованы в УГМК, но для вас уже потеряны как ранее объявившие о завершении карьеры в главной команде страны. У них, что, масса титулов со сборной? Они задыхаются в не самом плотном графике ее выступлений?

Александр Ковалев: Судя по интонации, по постановке вопроса вы сами на него уже и ответили. Период расцвета сборной длился почти полтора десятка лет, и те, кто выиграл с командой больше всего медалей, а именно Мария Степанова, Илона Корстин, Светлана Абросимова, Ольга Артешина, Татьяна Щеголева, Ирина Осипова - выступали в форме России чуть ли не до последнего. Я с этими баскетболистками работал и знаю, какой у них мощный внутренний стержень, бойцовский характер, при отсутствии прагматизма. Они себя не жалели. Если сейчас по разным причинам Белякова и Беглова не в сборной, значит, пришло время "выстрелить" молодым, для них открылся шанс.

Вы, на мой взгляд, принимая первую сборную, сильно рисковали и рискуете репутацией. Творец знаковой победы "молодежки" над США может оказаться тем, с кем впервые окажемся за бортом финального турнира чемпионата Европы…

Александр Ковалев: Я в таком сумрачном контексте свое приглашение никогда не рассматривал. И даже не считаю свой нынешний пост каким-то верхом тренерской карьеры. Это никакой не внутренний вызов, не проверка на профессиональную пригодность, а просто - ответственная работа, очередной ее этап. Я в баскетболе много лет, дело свое знаю, никогда не боялся браться за любую сборную. Если руководство РФБ, тренерский совет доверили мне этот пост - надо просто засучить рукава и постараться принести стране пользу, а болельщикам - радость.

Домашнее поражение от Боснии осенью прошлого года заставило подумать, что мы вернулись далеко назад, то есть к тому, что видели больше 20 лет назад.

Александр Ковалев: Какие же у вас конкретно аналогии?

На старте Евробаскета-1997 в Венгрии Россия также проиграла Боснии одно очко, у соперниц всю погоду сделала "столб" Разия Муянович. А сейчас в Оренбурге снова солировала центровая - уроженка Багамских Островов Джонквел Джонс.

Александр Ковалев: Я бы не стал так радикально проводить параллели. Да, боснийки в последние годы на уровне сборной ничем особенным похвастаться не могут, но недавно натурализованная Джонс - топовый игрок, выступала в Матчах Звезд женской НБА. Сейчас она один из явных лидеров в рядах УГМК, несколько баскетболисток стартовой пятерки сборной Боснии задействованы в крепких европейских клубах. На них и была вся нагрузка в Оренбурге. Поверьте, я очень сильно расстроился тем, как сложился мой дебют на посту главного тренера сборной, да еще и в родном городе. Ни о какой недооценке соперника не могло быть и речи, готовились мы к тому матчу очень серьезно. В напряженной концовке просто не хватило опыта, а шансы на победу были. Делаем выводы и двигаемся дальше.

Есть нюансы у формата отбора на чемпионат Европы, со второго места в группе можем и не попасть туда. Осеннюю сессию квалификации начинаем в Швейцарии, работаем на максимальный разрыв в счете?

Александр Ковалев: Нет, неправильно. У Швейцарии надо просто выиграть, а через три дня у нас ключевой матч за первое место в группе - в гостях с Боснией. Хотя чисто математически мне ваш подход понятен, регламент я знаю досконально. Отталкиваетесь от того, что швейцарки в первом круге взяли верх над Эстонией с разницей в 10 очков, могут удержать третью позицию в квартете, и наша крупная победа над возможным итоговым аутсайдером прибалтийской сборной ("плюс 30" - прим ред.) не будет учитываться при подсчете показателей команд со вторых мест. Но все дело в том, что я категорически не допускаю повторного поражения от Боснии! А указание громить Швейцарию игроками может быть воспринято как мои сомнения по поводу взятия реванша у главного конкурента. Да и вообще, судя по ситуации с пандемией, пока вовсе не железный факт, что ноябрьские матчи состоятся. Не исключаю паузы вплоть до февраля 2021 года.

Какое у вас тренерское кредо? И какая общая концепция по тактике - защита важнее атаки, или наоборот, или разумный баланс?

Александр Ковалев: Кредо простое - никогда не останавливался на уже достигнутом, понимаю, кто конкретно есть у меня в составе, отсюда и строю тактическую концепцию. Если упрощенно, в общих чертах, то считаю важнейшим фактором эффективность действий игроков передний линии, "больших". На мой взгляд, в современном женском баскетболе преимущество в нападении в более значимой степени отражается на результате, нежели сильные стороны обороны.