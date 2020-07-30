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Рубрика: Общество

АСИ готовит топ-100 "умных решений" в туризме, экономике и образовании

Текст: Владимир Емельяненко
Более 1200 новаторских идей по развитию цифрового образования, внутреннего туризма и технологий поступили на крауд-платформу Агентства стратегических инициатив (АСИ). Накануне форума "Сильные идеи для нового времени", который пройдет в сентябре в Сочи, идеи по перезагрузке экономики страны, социальной и технологической сфер - ценный багаж для форума.

Самое больше число предложений - развитие новых компетенций, образования и подготовки кадров (337 идей). Второе по популярности направление - цифровизация экономики (206 идей). Замыкают тройку лидеров идеи для развития делового климата, экспорта, малого и среднего предпринимательства (158 идей).

- Содружество инициативных людей, которое формирует АСИ, активно расширяется, - говорит генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. - Идеи предлагаются действительно перспективные, выбор лучших не будет легким с учетом того, что авторы изначально заявили высокий уровень качества и глубину проработки своих предложений.

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Среди группы предложений по развитию новых компетенций в образовании выделяются создание цифровой среды интерактивных коммуникаций "Явшколеонлайн" (экосистема обмена знаниями) и мобильное приложение "Путь собственной личности" (индивидуальные программы непрерывного образования). В группе идей по развитию технологий в экономике автор одной из идей предлагает создать "технологические песочницы" в крупных компаниях для тестирования идей. Так же выделяется проект по созданию регионального геопортала на основе электронного атласа с туристическим маршрутизатором событий и достопримечательностей. Этот ресурс позволит в режиме реального времени анализировать многомерные статистические данные по перемещению туристов, создавать трехмерные маршруты для активного отдыха.

Замыкают тройку лидеров идеи по развитию делового климата, малого и среднего предпринимательства, сектора инвестиций и "зеленой" экономики. Больше всего идей в этом блоке направлено на "перезагрузку" сектора внутреннего туризма. В качестве альтернативы поездкам за границу россияне предлагают развивать экологические маршруты и сельский туризм.

Так под Волгоградом предлагается создать кластер для экологического туризма с санаториями для лечения вином и кумысотерапией. Малые города и села Рязанской области разрабатывают проекты по их превращению в туристические центры народных промыслов. Урал предлагает сделать себя центром "виртуального туризма". Этот проект позволит, не выходя из дома, посетить уникальные природные, архитектурные и культурные достопримечательности Урала и Свердловской области. Инклюзивный проект может быть ориентирован на маломобильные группы граждан и тех, кто вынужден долгое время пребывать в больницах.

Фото: Влад Бондаренко
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Среди других идей - создание национального маркетплейса речных круизов по России, инфраструктуры яхтинга на Азово-Черноморском побережье России, туристско-рекреационных кластеров Приморского края и экотуристической оболочки вокруг города-курорта Соль-Илецк (Оренбургская область), центра подготовки к космическим путешествиям, а также создание брендов регионов, которые будут специализироваться на гастрономическом, этнографическом, промышленном, семейном и детском туризме.

Прием заявок для участия в Форуме АСИ и Росконгресса "Сильные идеи для нового времени" продлится до 24 августа. Каждый желающий может представить свою идею на крауд-платформе. Все идеи получат оценки экспертов и пройдут народное голосование. Авторы топ-100 идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Сочи. Победители получат поддержку АСИ и партнеров, их проекты будут размещены в библиотеке "умных решений" "Смартека" для тиражирования в регионах.

Общество Наука

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