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30.07.2020 23:24
Рубрика: В мире

Багдадский аэропорт подвергся ракетному обстрелу

Аэропорт Багдада подверглась вечером в четверг ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс. Как уточнили иракские военные, на территорию воздушной гавани упали две ракеты. Пострадавших нет.

Две ракеты разорвались возле посольства США в Багдаде

По предварительным данным, обе ракеты были запущены из разных мест, но пока никто не взял ответственность за случившееся.

Военные отмечают, что в последнее время участились случаи обстрелов из ракетных установок различных объектов внутри "зеленой зоны" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт.

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