Багдадский аэропорт подвергся ракетному обстрелу

Аэропорт Багдада подверглась вечером в четверг ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс. Как уточнили иракские военные, на территорию воздушной гавани упали две ракеты. Пострадавших нет.

По предварительным данным, обе ракеты были запущены из разных мест, но пока никто не взял ответственность за случившееся.

Военные отмечают, что в последнее время участились случаи обстрелов из ракетных установок различных объектов внутри "зеленой зоны" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт.