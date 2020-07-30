Билеты на электричку стали чаще покупать через мобильные приложения

Дистанционные способы оплаты все больше проникают в нашу повседневную жизнь, уже привычно покупать билеты на поезд и самолет через интернет, идет в ногу со временем и пригородный железнодорожный транспорт - электрички. Более трех лет сервис оформления билетов через мобильные приложения доступен жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Действуют два приложения: "Пригород" в котором оформляются билеты только на пригородные поезда и более новое "РЖД Пассажирам", где можно купить билет как на электропоезд, так и на поезд дальнего следования.

Когда приложение "Пригород" только заработало, пассажиры им пользовались с осторожностью, но удобство и простота сервиса быстро завоевали ему популярность. Сейчас доля продаж билетов через приложения составляет в среднем 10 процентов от всех платных разовых билетов, а отдельные дни она достигает 15 процентов. Сейчас только через Google Play у приложения свыше полумиллиона установок.

Сервис доступен для мобильных устройств на системе "Андроид" старше четвертой версии и для iPhone системы iOS 8.2 и выше. Под эти критерии подходят практически все действующие мобильные устройства в стране выпущенные после 2016 года. Сервисом удобно пользоваться, как с мобильного телефона, так, например, и с планшета. Приложение весит чуть более 80 мегабайт и крайне неприхотливо, работает при многочисленных открытых вкладках, неочищенном кэше и низкой скорости интернета.

Мобильные приложения позволяют мгновенно приобрести билет, как за полную стоимость, так и на ребенка, а также оформить квитанцию на провоз велосипедов, животных, ручной клади.

Оплата производится по банковской карте. При этом сервис гарантирует полную сохранность данных плательщика, операция проходит через защищенный канал. Пассажира перенаправляют на платежный шлюз, где он вводит реквизиты карты и подтверждает решение о покупке с помощью СМС. За один раз купить можно несколько билетов. Также приложение автоматически предлагает приобрести билеты туда и обратно.

Важно, что пользователю больше не нужно запоминать расписание или каждый раз сверяться с ним на сайте "РЖД". Сервис автоматически загружает актуальный график движения и пассажиры точно знают какая электричка и во сколько отправится с вокзала.

Мобильный сервис действует по всей стране, так что пользователь может из Петербурга приобрести билеты на электричку, например, в Новгородской области.

Распечатывать проездной документ не требуется - нужно только сохранить файл на iPhone или Android-устройство. Проход через турникет ничем не отличается от обычного - достаточно поднести экран мобильного устройства штрих-кодом к сканеру и проход открыт. Контролеру также достаточно просто показать билет на смартфоне, и паспорт. Примечательно, что пользователю не нужно специально скачивать файл с билетом. В одном из последних обновлений появилась функция автозагрузки. Если пассажир при встрече с контролером, например, забыл пароль от своей электронной почты, куда был направлен проездной документ, или в пути электричка проходит через участок, где не ловит интернет, то можно открыть файл с билетом из истории браузера. Важно, что файл со штрих-кодом открывается на наибольшей яркости, это позволяет отсканировать билет практически при любом освещении и даже с сильно загрязненного или поврежденного экрана.

В Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) понимают, что упрощение приобретения билета на электропоезд важнейший инструмент повышения качества обслуживания пассажиров. Использование мобильных приложений позволяет минимизировать контакты пассажиров при приобретении и контроле проездных документов, что особенно важно в современных реалиях.

В прошлом году через сервисы "Пригород" и "РЖД Пассажирам" было продано свыше трех миллионов билетов. Каждый день посредством приложения приобретается свыше семи тысяч билетов, а в отдельные дни их число приближается к двенадцати с половиной тысячам.

Александр Черноскулов

Этот сервис использовать выгодно - билеты через мобильные приложения продаются со скидкой 5 процентов. За месяц можно сэкономить хорошие деньги. Приложение постоянно модернизируется на основании обратной связи пользователей: доступна возможность просмотра часто используемых маршрутов, сохранение личных данных для последующих поездок, сохранение данных карты для оплаты, доступ к онлайн табло, сохранение истории заказов. По просьбам пользователей до конца года в приложении появится опция, дающая возможность оформить студенческий билет. Из недавних новшеств - в сервисе внедрена, предупреждающая о повторной покупке билета. Это актуально в основном для дачных направлений, где мобильная связь не всегда стабильна и пользователи по несколько раз вводят данные карты. Теперь пользователя после совершения операции предупреждают о том, что билет уже приобретен и как только соединение стабилизируется, ему на почту придут проездные документы. Если по каким-то причинам пользователь не завершает покупку билета или же у него на телефоне резко пропадает интернет, деньги возвращаются, а пассажиру приходит push-уведомление.

Главное удобство приложения в том, что экономятся драгоценные минуты. Оформление билета проводится в несколько кликов, купить билет можно по пути до станции или прямо из дома.

И хотя часть пассажиров по-прежнему предпочитают обращаться за билетом в кассу, растет тенденция к использованию современных способов оплаты чему способствует их широкий выбор.

Так, на вокзалах и железнодорожных станциях уже привычны терминалы для покупки билетов, в которых оформляются не только билеты за полную стоимость, но и льготные билеты, в частности, студенческий. Во всех кассах доступна оплата банковской картой, и популярность безналичной оплаты проезда растет. Если в прошлом году по банковским картам было куплено 16 процентов от общего числа проездных документов, то в этом году уже 21 процент. Расплатиться за проезд можно при помощи системы бесконтактных платежей PayPass.

По оценкам Северо-Западной пригородной пассажирской компании, сейчас 19 процентов пассажиров покупают билеты у контролеров-кассиров в электричках, для удобства этой аудитории компания развивает сервис безналичной оплаты и в поездах у контролера кассира в пути. Сейчас 70 процентов маршрутной сети СЗППК охвачено этим сервисом, до конца года ожидается полный охват всех поездов этим сервисом.

Популярна оплата проезда в электричках через электронный проездной "Подорожник". Суть в том, что пассажир, покупает билет, например, в терминале, но сам документ не распечатывается, а записывается на "Подорожник". Можно купить как разовый билет, так и оформить абонемент.

Система удобна тем, что оплатить проезд можно ресурсом самого "Подорожника", а также тем, что не нужно хранить при себе бумажный билет, электронный проездной при посадке прикладывается к турникету, как в метро, потом эта же карта предъявляется контролеру в электричке.

За три года с помощью "Подорожника" пассажиры оплатили проезд в электричках более 925 тысяч раз, в среднем ежемесячно порядка 1,2 тысячи билетов оформляется с использованием "Подорожника".

С мая прошлого года Северо-Западная пригородная пассажирская компания и петербургский метрополитен начали реализацию Единых комбинированных билетов (ЕКБ). Они действуют как в городском транспорте, так и в электричках в 30-километровой зоне от головных вокзалов в границах Северной столицы.

Ассортимент Единых комбинированных билетов в этом году планируется расширить. Ставка будет сделана на диверсификацию зон действия, например, могут появиться билеты на электричку и метро. Идея в том, чтобы каждый пассажир, который часто ездит на пригородных поездах, а потом пересаживается на любой из видов городского транспорта, мог выбрать для себя наиболее удобный и выгодный билет.