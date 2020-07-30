Боевой робот "Маркер" в августе выйдет на испытания

Как рассказал ТАСС генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев, в рамках проекта "Маркер" запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны.

Григорьев отметил, что "Маркер" будет показан на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Эта платформа - совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". "Маркер" должен стать основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. Разработчик позиционирует этого боевого робота как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.