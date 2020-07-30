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30.07.2020 10:18
Рубрика: Власть

Боевой робот "Маркер" в августе выйдет на испытания

Текст: Александр Степанов
Испытания боевого робота "Маркер" начнутся в августе 2020 года. Тесты боевой машины будет проводить Фонд перспективных исследований (ФПИ) совместно с Министерством обороны РФ.
Фото: Иван Сураев/ РИА Новости Фото: Иван Сураев/ РИА Новости
Фото: Иван Сураев/ РИА Новости

Как рассказал ТАСС генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев, в рамках проекта "Маркер" запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Григорьев отметил, что "Маркер" будет показан на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Эта платформа - совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". "Маркер" должен стать основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. Разработчик позиционирует этого боевого робота как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Оружие XXI века Роботы: настоящее и будущее

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