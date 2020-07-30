Большинство россиян не планирует в этом году отправлять детей в лагерь

Подавляющее большинство россиян не собираются в этом году отправлять своих детей школьного возраста в лагеря отдыха. Согласно опросу ВЦИОМ об этом заявили 88 процентов родителей.

Только 6 процентов опрошенных готовы направить детей в летний лагерь, а 3 процента уже сделали это.

Риск заражения коронавирусом, как главную причину родительского беспокойства, назвали 47 процентов опрошенных. Сравнивая этот риск с возможностью заразиться дома, 47 процентов считают, что в лагере он такой же, как и в домашних условиях. 35 процентов уверены, что этот риск в лагере выше. А 11 процентов оценивают уровень санитарной безопасности в детских лагерях выше, чем в повседневной жизни.

По данным ВЦИОМ, 42 процентов россиян полагают, что в лагерях принимаются достаточные и даже избыточные меры для обеспечения санитарной безопасности детей, 15 процентам они кажутся недостаточными, 43 затруднились с ответом.

Как уже писала "РГ", в этом году, по данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, для летнего отдыха детей открылись только 2000 лагерей, в прошлом году их было 45 тысяч.