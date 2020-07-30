Браконьера посадили на 11 лет за убийство одной из самых известных горилл

Браконьер был приговорен к тюремному заключению сроком на 11 лет в Уганде после того, как он признался в убийстве редкой серебристой гориллы, совершенном в прошлом месяце. Горилла, известная как Рафики, что на суахили означает "друг", была частью знаменитой группы горилл Нкуринго, которая живет в непроходимом национальном парке Бвинди и пользуется огромной популярностью среди туристов. О ней было известно всей Африке. Рафики пропал без вести 1 июня, а его изуродованное тело нашли на следующий день в парке. Вскрытие показало, что Рафики был ранен острым предметом в живот и внутренние органы.

Бьямукама Феликс был арестован через несколько дней с мясом свинины и несколькими охотничьими снастями, которые, по его словам, постоянно были в его распоряжении. Бьямукама признал себя виновным по нескольким пунктам обвинений, включая убийство гориллы, проникновение на охраняемую территорию и незаконное хранение мяса антилопы. Бьямукама признал себя виновным в незаконном проникновении на охраняемую территорию и убийстве гориллы, сообщает ВВС. По его словам, горилла напала на него, и он убил Рафики в целях самообороны. Трое его подельников, которые были арестованы с Феликсом, остаются под стражей в ожидании суда, поскольку они не признали себя виновными.

По данным Управления дикой природы Уганды, на момент смерти Рафики в группе Нкуринго было 17 горилл. Эта группа была первой, проживавшей в южной части парка, где обитает около половины популяции горных горилл мира. На момент смерти Рафики было около 25 лет, и он являлся лидером группы горилл, члены которой привыкли к человеку.