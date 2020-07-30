Часть детских выплат россияне потратили на погашение микрозаймов

Даты массового погашения микрозаймов удивительным образом совпали с днями перечисления единовременных выплат на детей до 16 лет в июне и в июле. На эту закономерность обратили внимание специалисты платежного сервиса CloudPayments, сообщает РБК.

После введения режима самоизоляции в апреле объем погашений микрокредитов сильно снизился, сообщает CloudPayments. И оставался на низком уровне до второй недели июня. К этому времени многие россияне уже получили первую "детскую" выплату в размере десяти тысяч рублей. И даты получения этих выплат удивительным образом совпали с ростом объема возвращенных микрозаймов.

Затем уровень возврата микрозаймов снова значительно опустился и оставался на стабильном уровне до 1 июля. Но как только родителям детей младше 16 лет пришла вторая выплата, у микрофинансовых организаций тут же резко выросло число и объем возвращенных займов.

Как отмечают аналитики, возврат долгов в дни получения детских выплат происходил намного более интенсивно, чем в традиционные дни выдачи заработной платы.