Черчесов назвал Дзюбу лучшим футболистом минувшего сезона в России

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба является лучшим игроком прошедшего сезона в России. Такое мнение высказал главный тренер сборной страны по футболу Станислав Черчесов.

В прошедшем сезоне Дзюба, выступая за "Зенит", забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач в 28 матчах Российской премьер-лиги. Он поделил звание лучшего бомбардира турнира со своим партнером по команде Сердаром Азмуном, а также стал лучшим ассистентом и по системе "гол + пас". Вместе с "Зенитом" Дзюба выиграл чемпионат и Кубок страны.

"Технический комитет РФС собирался, и там мы тоже назвали Дзюбу лучшим игроком практически единогласно. Но лучшим его делаем не мы, а его голы, передачи и, главное, титулы. Так что все объективно. Хотя достойных соперников у него было немало - Азмун, Миранчук, Крыховяк… Список можно продолжить", - сказал Черчесов, чьи слова приводит KP.Ru

По мнению тренера, Дзюба с течением карьеры стал "более разнообразным исполнителем", и "голевые передачи ему приносят не меньшее удовлетворение, чем забитые мячи".

Черчесов также выразил мнение, что полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук по уровню мастерства готов перейти в команды ведущих лиг Европы. "Если брать саму игру, предпосылки есть. Голы, передачи, действия - все на уровне. Но есть еще внутреннее состояние человека. И только он сам понимает, созрел ли для перехода или нет. А это самое главное", - отметил специалист.