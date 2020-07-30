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30.07.2020 13:46
Рубрика: Власть

Дальний Восток прикрывает уникальная система ПВО С-400

Текст: Юрий Гаврилов

На Камчатке прошло тактическое учение расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-1С". Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Всего в учении были задействованы более 350 военнослужащих и 70 единиц военной и специальной техники.

"Личный состав подготовил технику к маршу и выполнил перебазирование из мест постоянной дислокации на дежурную позицию в прибрежной зоне Тихого океана. На марше охранение колонны отразило нападение разведывательно-диверсионной группы условного противника", - проинформировали в штабе ВВО. - Отражая атаку средств воздушного нападения условного противника, расчеты С-400 осуществили электронные пуски зенитных управляемых ракет. А батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" обеспечивали прикрытие и наземную оборону позиций "Триумфов".

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
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Комплексы С-400 стоят на боевом дежурстве на Камчатке уже более пяти лет. Эта уникальная зенитная ракетная система способна уничтожать не только вражеские самолеты, но и крылатые, а также оперативно-тактические ракеты на дальности в несколько сотен километров. Во время испытаний С-400 на полигонах Ашулук и Капустин Яр расчетам "Триумфа" удалось одной ракетой сбить цель, летящую на скорости 2800 метров в секунду, а другой достать объект на высоте 56 километров.

Серийные "четырехсотки" ведут одновременный обстрел до 36 целей и наводят на них до 72 ракет. Прозванное на Западе "Grovler" - "Ворчун", это средство ПВО может применять, по меньшей мере, семь вариантов ракет. Три из них - 48Н6Е, 48Н6Е2 и 48Н6Е3 - подходят для боевой стрельбы как из С-400, так и усовершенствованной системы С-300ПМ. Боеприпас с обозначением 48Н6ДМ специально доработан под "Триумф". Управление ракетами строится на принципе полуактивного радиолокационного самонаведения с коррекцией.

Использование нескольких типов боеприпасов позволяет с помощью С-400 создавать эшелонированную систему ПВО. "Триумф" готов одновременно решать задачи как противовоздушной и нестратегической противоракетной обороны. А используемые в этой зенитной ракетной системе средства автоматизации практически исключают ошибки, вызванные так называемым человеческим фактором.

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