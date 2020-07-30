Дистанционно выявлять контрабанду на таможне будут новые досмотровые комплексы

Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) нового поколения, собранные на базе автомобиля Камаз, будут дистанционно обнаруживать незадекларированные товары и незаконные вложения в грузовых автомобилях и контейнерах, сообщили в Минтрансе. Новый ИДК впервые представил холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех.

Преимущество мобильного комплекса заключается в его подвижности и возможности оперативно развернуть работу в любом месте, отметили в Минтрансе.

Как уточняется, использование ИДК позволяет значительно повысить эффективность и скорость процедур таможенного и транспортного контроля. Досмотр проходит без вскрытия контейнеров. Комплекс позволяет определить груз даже сквозь сталь толщиной до 320 мм и дистанционно оценить его вес с погрешностью менее 10%.

В модернизированной версии ИДК учтен двухлетний опыт эксплуатации комплексов предыдущего поколения в органах таможенной службы. Новая версия ИДК стала легче, повысилась ее проходимость.

"Мы четко понимаем, что транспортная сфера не может развиваться без новых технологий и инновационных решений. Ростех аккумулирует много компетенций в этой сфере, специалистами корпорации создано множество инновационных, высокотехнологичных разработок, внедрением которых мы активно занимаемся. В их числе - и представленные сегодня технологии ИДК. Расширение взаимодействия с Госкорпорацией даст транспортной сфере России новые возможности для развития", - приводит слова министра транспорта Евгения Дитриха пресс-служба министерства.