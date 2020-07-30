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30.07.2020 16:16
Рубрика: Общество

Во Франции раскопали роскошный древнеримский самовар

Текст: Денис Передельский
Фото: Christine Ronco / Inrap Фото: Christine Ronco / Inrap
Фото: Christine Ronco / Inrap

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок на территории, окружающий древний собор в комунне Ди, обнаружили чрезвычайно редкую и роскошную римскую "машину для варки".

Как сообщается на сайте Inrap, раскопки на юго-востоке Франции в коммуне Ди, департамент Дром, позволили найти предмет, который в Древнем Риме был предметом роскоши и ценился очень высоко. Его в своих трудах описывал даже Цицерон, причем он писал, что такие приборы продавали по невероятным ценам - настолько высоким, что по такой же стоимости можно было купить себе земли.

Фото: Alex Wiegmann, Israel Antiquities Authority
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Эту "машину для варки" ученые называют authepsa или autepsa, а нам она больше известна под названием "самовар". Артефакт относительно неплохо сохранился. Он был изготовлен из медного сплава. Его высота составляла 47 см. Он состоял из двух отдельных отсеков - резервуара и водослива.

В центре самовара находилась специальная нагревательная камера, в которую через отверстие диаметром 50 мм закладывали древесный уголь. Самовар был снабжен длинным и узким носиком. Сбоку к корпусу была при помощи сплава свинца и олова была припаяна литая ручка.

Прибор был украшен узорами, а также небольшой фигуркой, вероятно, изображавшей сторожевого пса, морда которого лежит на передних лапах. Резервуар вместимостью около четырех литров имел очень тонкую стенку - всего около двух 2 мм. Внизу имелось два небольших квадратных отверстия, которые, вероятно, использовались для вентиляции.

Найденный артефакт является всего лишь шестым таким предметом, известным ученым, и всего лишь вторым, найденным в Галлии. Ученые отмечают, что его подлинность не вызывает сомнений. Ранее на черном рынке и в частных коллекциях всплывали искусно выполненные подделки.

Другие пять подлинных римских самоваров были обнаружены во французском городе Шартре, швейцарском Авенше, Помпеях, Магрибе и венгерском городе Сексарде. Исследователи говорят, что вновь найденный артефакт похож на образец из Помпеи.

Добавим, что он был обнаружен при обследовании руин здания, построенного во второй половине I века нашей эры. Оно было уничтожено пожаром в конце II века. Вероятно, с тех пор самовар там и лежал.

Ученым еще предстоит точно датировать артефакт. Пока радиоуглеродное датирование прошел только древесный уголь, который сохранился в нагревательной камере. Анализ показал, что он был создан между 130 и 260 годами нашей эры. Этот диапазон в целом совпадает с датировкой самого здания и керамики, найденной также при раскопках.

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