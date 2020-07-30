Голы Овечкина и Кузнецова принесли победу "Вашингтону" в тестовом матче

Клубы НХЛ готовятся к возобновлению сезона после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. В одном из тестовых матчей "Вашингтон" встречался с "Каролиной" и победил со счетом 3:2, а все три гола забили россияне.

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Фото: Reuters