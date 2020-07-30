Голы Овечкина и Кузнецова принесли победу "Вашингтону" в тестовом матче

Клубы НХЛ готовятся к возобновлению сезона после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. В одном из тестовых матчей "Вашингтон" встречался с "Каролиной" и победил со счетом 3:2, а все три гола забили россияне.
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Фото: Reuters
Героем встречи стал капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин, оформивший дубль. Также он выступил ассистентом в голевой комбинации, которая завершилась точным броском Евгения Кузнецова.
Два результативных паса в активе защитника "столичных" Дмитрия Орлова. Не смог набрать очков в матче еще один российский легионер "Вашингтона" Илья Ковальчук.
Матчи плей-офф НХЛ стартуют 1 августа. "Вашингтон" начнет выступление с основного раунда. "Каролина" в предварительном раунде в серии до трех побед сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс".