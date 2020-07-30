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30.07.2020 15:42
Рубрика: В мире

Экс-депутат Рады: Майдан на Украине финансировался в том числе через Литву

Текст: Константин Волков

Бывший депутат Верховной рады Украины от "Партии регионов" и экс-соратник президента Порошенко Давид Жвания выступил с заявлением, в котором рассказал, что посольство Литвы на Украине было одним из каналов, через который финансировались протесты на Майдане в 2013-14 годах. Об этом 30 июля сообщают украинские СМИ.

Фото: REUTERS/Olga Yakimovich
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При этом, по словам Жвании, через литовскую дипмиссию шли не только деньги, но и оружие. Финансы при этом проходили на Украине через "Диамантбанк", акционером которого является в том числе и Давид Жвания. Также он рассказал, что помогал участникам Майдана, будучи главой комитета Рады по вопросам государственного строительства.

Ранее бывший депутат уже сообщал об этом в правоохранительные органы Украины, однако реакции не последовало, что вынудило его выступить с публичным заявлением и обратиться к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, требуя завести уголовное дело, а самого Жванию привлечь в качестве свидетеля.

"Меня пугает жуткое равнодушие к моему чистосердечному признанию со стороны правоохранительных органов, - заявил Жвания. - Я - первый человек в истории, который сознательно, без корыстного умысла и политических целей сознался в свержении власти в составе преступного сообщества. Но прокуратура никак на это не реагирует".

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