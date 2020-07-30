Эксперт рассказал, какие напитки лучше утоляют жажду

В жаркие летние дни важно не забывать употреблять жидкость в необходимом количестве. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно следовать нескольким простым правилам, говорят эксперты Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН).

"Для эффективного восстановления электролитного баланса необходимо употреблять разные напитки, в том числе воды и соки, которые, помимо H2O, насытят организм полезными микронутриентами", - говорит вице-президент по качеству СПБН Людмила Хомич.

Эксперты выделяют топ-5 напитков для жары.

1. Сок

Соки сейчас чаще относят к еде, чем к питью, так как они содержат комплекс питательных веществ. Соки способны не только утолить жажду, но и поддержать силы организма человека в течение дня. В день рекомендуется выпивать от одного до трех стаканов сока. В жару наиболее предпочтительны:

- яблочный сок. При этом лучше его разбавить в два раза: как установили ученые, в таком виде он отлично поддерживает электролитный баланс в организме;

- овощные соки. В них мало калорий, но много минеральных веществ, которые человек теряет при высоком потоотделении;

- кислые соки (апельсиновый, грейпфрутовый, ягодные). За счет высокого содержания органических кислот они прекрасно утоляют жажду.

2. Минеральная вода

Для утоления жажды лучше использовать лечебно-столовые и столовые минеральные воды.

Минеральные воды богаты неорганическим солями - натрия, калия, кальция, магния. Также они в зависимости от вида могут содержать другие полезные макро и микроэлементы. Их употребление, согласно исследованиям, не только поддерживает в жару солевой баланс, но и благотворно влияет на обмен веществ, состояние почек и плотность костной ткани.

3. Изотоники

Изотонические напитки были разработаны как напитки для спортсменов для поддержания организма при серьезных физических нагрузках. Жара сама по себе является нагрузкой на организм, и изотоники помогут ему справиться с ее последствиями - потерей солей.

В изотоники могут быть добавлены функциональные компоненты - креатин, L-карнитин и другие, что способствует повышению выносливости и работоспособности.

4. Безалкогольные напитки

Согласно исследованиям ученых Братиславского Университета (Словакия), употребление безалкогольных напитков улучшает диурез и может быть защитным средством от пиелонефрита. В случае присутствия таких активных веществ, как кофеин, этот эффект выражен еще более значительно.

Безалкогольные напитки разнообразны: в зависимости от нагрузки и потребности в питательных веществах, можно выбрать из них более или менее калорийные.

5. Вода

Вода рекомендуется в качестве основного напитка для ежедневного потребления жидкости. В жару она особенно необходима. Эксперты советуют носить с собой всегда бутылочку. Сегодня часто говорится о минимальном количестве жидкости, которое необходимо употреблять, обычно речь о 2-3 литрах. Однако в действительности главная рекомендация по питьевому режиму - пить, когда вы чувствуете потребность в этом, организм сам сигнализирует вам, когда ему потребуется восстановление баланса жидкости, утверждают специалисты.