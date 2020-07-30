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30.07.2020 15:03
Рубрика: Digital

Эксперты оценили шансы Telegram выиграть суд у Apple

Текст: Иван Черноусов

Telegram подал жалобу в Европейскую антимонопольную комиссию на компанию Apple, сообщает Financial Times. Руководство мессенджера крайне недовольно 30% комиссией, которую "яблочники" берут с разработчиков приложения. Эксперты рассказали, есть ли у Telegram шансы выиграть дело против Apple.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Применение антимонопольных ограничительных мер по отношению к западным корпорациям вполне обосновано, - считает Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП "Отечественный софт". - На глобальном рынке изменить ситуацию возможно, если европейские и российские правительства выработают общую позицию и будут планомерно реализовывать стратегию ограничения монополии больших корпораций. Если расследование антимонопольных органов покажет существенные злоупотребления монопольным положением Apple, то как минимум в западных странах миллионы покупателей смартфонов и планшетов Apple получат возможность потребовать компенсацию".

По словам эксперта, в России такие групповые требования компенсаций пока не встречаются, поэтому для россиян действительно может быть полезным именно снижение цен на приложения. Кроме того, Лашин уверен, что развитие отечественных магазинов IT-продукции может быть для российских разработчиков решением проблемы отсутствия альтернативных каналов для продвижения и продажи своего софта.

"Действия Apple по установлению высокой комиссии для сторонних разработчиков и ограничению функционала их приложений при размещении в App Store, могут быть квалифицированы как злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение конкуренции, запрещенные ст.101, 102 Договора о функционировании ЕС и ст.53, 54 Соглашения о ЕЭЗ", - объясняет Анастасия Вершинина, юрист компании ООО "ЮФ "Косенков и Суворов".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Она полагает, что комиссия вряд ли обяжет Apple снять запрет на загрузку приложений для iPhone и iPad из других источников кроме App Store, поскольку такой запрет в значительной степени обеспечивает защиту устройств пользователей от непроверенного и вредоносного ПО. "Возможно Apple придется просто снизить существующую комиссию в 30% и обеспечить равные условия для размещения и функционирования как своих, так и чужих приложений", - утверждает Вершинина.

Юрист объясняет, что российское законодательство содержит те же запреты, на ограничение конкуренции, что и законодательство ЕС (например - ст. 10 Закона "О защите конкуренции"), позволяющие привлечь Apple к ответственности в России. В настоящий момент ФАС уже рассматривает похожую жалобу Лаборатории Касперского от 2019 года, связанную с ограничением Apple функционала их приложения. "Возможно подобный опыт вдохновит и других российских разработчиков на оспаривание политики Apple в отношении их приложений", - заключает Вершинина.

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