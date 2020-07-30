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30.07.2020 18:11
Рубрика: Экономика

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Текст: Елена Манукиян
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве. Теперь территориальным органам ПФР не требуется участие граждан, поскольку всю информацию они получают из Федерального реестра инвалидов.
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Выплата устанавливается автоматически в течение 10 дней после поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о её назначении направляется в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты или по смс.

Данные Федерального реестра инвалидов используются также для подтверждения права человека на получение пенсии по инвалидности. От человека требуется только заявление о предпочитаемом способе её доставки. Подать его можно на портале Госуслуг или через личный кабинет сайте Пенсионного фонда. Если выплаты ранее были установлены, то заявление о доставке не потребуется.

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В Пенсионном фонде подчеркнули, что работа по назначению отдельных видов выплат в беззаявительном порядке будет продолжена. Также в ведомстве напомнили, что с 1 марта по 1 октября заочно происходит процедура установления инвалидности: для подтверждения запрашиваются документы медицинских учреждений, поэтому посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы отменены. Временный порядок введен в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

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