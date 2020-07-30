Франции рекомендовали запретить охоту на птиц с помощью клея

Европейская комиссия в четверг рекомендовала Франции запретить использование "варварских" ловушек для отлова птиц в виде клея, наносимого на ветки. Попадая в такой "капкан", птицы, включая исчезающие виды, становятся легкой добычей охотников. Французское правительство рискует заплатить огромные штрафы, если уступит давлению охотничьего лобби, отмечает Guardian. Франция, была одной из последних европейских стран, которая разрешила охотиться на птиц с помощью клея. Парижу предоставлена отсрочка до октября, чтобы окончательно запретить эту практику.

Французская лига защиты птиц (LPO) предоставила записи скрытых камер для доказательств того, что эта практика представляет угрозу для исчезающих видов, что убедило Европейскую комиссию к принятию решения. "Это последнее предупреждение Европейской комиссии. Франция не может быть последней страной, которая допускает клеевую ловушку и варварские пытки птиц. Эта охота жестока", - сказал Ив Верильхак, директор LPO.

Использование клея для отлова птиц было объявлено вне закона в Европе с 1979 года "Директивой о птицах", за исключением особых случаев, когда эта практика является "контролируемой, избирательной и проводится в ограниченных количествах". С 1989 года Франция использует эти обстоятельства для того, чтобы разрешить "охотничий клей" в пяти юго-восточных департаментах страны на том основании, что такая охота в этих регионах является "традиционной". Охотники утверждают, что метод ловли птиц, известный как "охотничьий клей", является многовековой сельской традицией и заявляют, что их незаконно преследуют. На прошлой неделе на встрече с охотниками Барбара Помпили, недавно назначенная министром по экологическим преобразованиям Франции, сказала им, что такой вид охоты прекратится к октябрю.

По оценкам LPO, пять тысяч французских охотников ежегодно используют клеевые палочки для отлова птиц. Охотникам разрешено ловить четыре вида дроздов, но в тайно снятом видео, оказавшемся в распоряжении британской газеты в прошлом году, показаны застрявшие в ловушках малиновки, камышевки и вьюрки, которые борются за спасение и умирают на клеевых палочках. В прошлом году активисты лиги обнаружили мертвую пустельгу с крыльями, склеенными клеем. По словам общественников, эти охотники не являются сельскими жителями, а большинство из них приезжают на охоту на дорогих внедорожниках из города.