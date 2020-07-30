Новости

"Спартак" объявит о трансфере Кокорина в субботу 22:39
Франции рекомендовали запретить охоту на птиц с помощью клея 22:38
МИД РФ прокомментировал задержание россиян в Белоруссии 21:37
Студия Pixar анонсировала мультфильм "Лука" - про мальчика и лето 21:35
"Сан-Лоренсо" объявил о переходе Гайча в ЦСКА 20:20
Посол РФ рассказал, куда направлялись задержанные в Беларуси россияне 20:13
Петербургский участковый спас прохожую, упавшую в Крюков канал 19:49
Вышел трейлер хоррора сценариста "Горько!" и "Супербобровых" 19:42
Петербургского депутата Романа Коваля задержали за взятку 19:36
Посол РФ прокомментировал ситуацию с задержанными в Беларуси россиянами 19:32
Разработан проект развития национальной гарантийной системы поддержки МСП 19:27
В Москве из-за повреждения газопровода семь домов остались без газа 19:18
Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело 19:14
В Госдуме назвали "уловкой" предложение Трампа перенести выборы 18:59
Россию не включили в список стран на отмену запрета на въезд в ЕС 18:49
Штаб Трампа: Твит президента о переносе выборов был риторическим 18:22
СМИ: Семак может уйти с поста главного тренера "Зенита" 18:21
На МЦД откроют 14 новых станций 18:14
ФСБ передала музею в Сочи 111 уникальных старинных предметов 18:11
На Тверской улице в Москве полностью перекроют движение на два дня 17:42
Движение в Москве ограничат из-за проведения полумарафона 2 августа 17:28
Собянин призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за COVID-19 17:26
Собянин: Москва потеряет на коронавирусе 500 миллиардов 17:17
День Москвы может пройти без массовых торжеств 17:04
Русские фанаты Мэрилина Мэнсона "атаковали" комментарии к новому клипу 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 22:38
Рубрика: В мире

Франции рекомендовали запретить охоту на птиц с помощью клея

Текст: Максим Макарычев

Европейская комиссия в четверг рекомендовала Франции запретить использование "варварских" ловушек для отлова птиц в виде клея, наносимого на ветки. Попадая в такой "капкан", птицы, включая исчезающие виды, становятся легкой добычей охотников. Французское правительство рискует заплатить огромные штрафы, если уступит давлению охотничьего лобби, отмечает Guardian. Франция, была одной из последних европейских стран, которая разрешила охотиться на птиц с помощью клея. Парижу предоставлена отсрочка до октября, чтобы окончательно запретить эту практику.

Фото: iStock
Власти США снова разрешили спортивную охоту на медвежат на Аляске

Французская лига защиты птиц (LPO) предоставила записи скрытых камер для доказательств того, что эта практика представляет угрозу для исчезающих видов, что убедило Европейскую комиссию к принятию решения. "Это последнее предупреждение Европейской комиссии. Франция не может быть последней страной, которая допускает клеевую ловушку и варварские пытки птиц. Эта охота жестока", - сказал Ив Верильхак, директор LPO.

Использование клея для отлова птиц было объявлено вне закона в Европе с 1979 года "Директивой о птицах", за исключением особых случаев, когда эта практика является "контролируемой, избирательной и проводится в ограниченных количествах". С 1989 года Франция использует эти обстоятельства для того, чтобы разрешить "охотничий клей" в пяти юго-восточных департаментах страны на том основании, что такая охота в этих регионах является "традиционной". Охотники утверждают, что метод ловли птиц, известный как "охотничьий клей", является многовековой сельской традицией и заявляют, что их незаконно преследуют. На прошлой неделе на встрече с охотниками Барбара Помпили, недавно назначенная министром по экологическим преобразованиям Франции, сказала им, что такой вид охоты прекратится к октябрю.

Фото: www.140zavod.by
В Беларуси рыбакам и охотникам предлагают переделанную БРДМ

По оценкам LPO, пять тысяч французских охотников ежегодно используют клеевые палочки для отлова птиц. Охотникам разрешено ловить четыре вида дроздов, но в тайно снятом видео, оказавшемся в распоряжении британской газеты в прошлом году, показаны застрявшие в ловушках малиновки, камышевки и вьюрки, которые борются за спасение и умирают на клеевых палочках. В прошлом году активисты лиги обнаружили мертвую пустельгу с крыльями, склеенными клеем. По словам общественников, эти охотники не являются сельскими жителями, а большинство из них приезжают на охоту на дорогих внедорожниках из города.

В мире Европа Франция Общество Природа

Главное сегодня

Правительство РФ упростит получение субсидий на оплату ЖКУ
Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ
Минобороны опубликовало видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем
Первый этап ликвидации вредных отходов в Усолье-Сибирском завершат в 2021 году
Собянин призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за COVID-19
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор