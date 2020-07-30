Гастроэнтеролог рассказала, как наладить работу кишечника без лекарств

Врач-гастроэнтеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Валентина Лупанова объяснила, почему необходимо включить в рацион продукты с клетчаткой. Особенно тем людям, у которых есть проблемы со стулом, трудности с опорожнением кишечника.

Специалист посоветовала вместо приема разного рода стимулирующих препаратов, которые вызывают привыкание и трудности с последующим восстановлением стула, добавить в рацион ряд продуктов, богатых ценным волокном.

Среди чемпионов по содержанию клетчатки: пшеничные отруби, свекла, морковь, кабачки, тыква, белокочанная капуста, фасоль, горошек. Также много волокна в чесноке, луке и зелени, пишет KP.ru.

Кроме того, нормализации стула способствуют физическая активность (достаточно умеренной, но регулярной) и присутствие воды в рационе.

Гастроэнтеролог напомнила, что перед приемом слабительных - в случае, если не помогли спорт и изменение диеты - надо обязательно проконсультироваться с врачом.